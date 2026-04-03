La reforma del IES Llopis Marí de Cullera lo hará más accesible y lo dotará de un nuevo gimnasio

El Ayuntamiento de Cullera ha sacado a licitación las obras de reforma integral del IES Llopis Marí, con una inversión total de 2.234.247,64 euros. Esta actuación tiene como objetivo modernizar las instalaciones educativas y deportivas del centro, mejorando tanto la funcionalidad como el confort para el alumnado y el profesorado.

El proyecto contempla la demolición del actual pabellón y la construcción de un nuevo pabellón-gimnasio de 742 metros cuadrados. Este espacio incluirá una gran sala deportiva, vestuarios, lavabos, duchas, despacho y vestuario para el profesorado, sala de instalaciones y almacén. Además, se prevé un edificio anexo destinado a ampliar las zonas de almacenamiento. El diseño del nuevo gimnasio apuesta por la funcionalidad y la comodidad, priorizando conexiones y accesos directos para reducir los desplazamientos internos. También se tendrá en cuenta la ventilación natural y la adaptación a las condiciones climáticas, con una construcción sencilla y modular.

En cuanto a la renovación de las pistas deportivas, se dispondrá de una pista de 32 x 44 metros y otra de 22 x 44 metros. En cada una de estas pistas se señalizarán las líneas de distintas modalidades que se podrán practicar como fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, bádminton o tenis. La actuación también contempla la nivelación de las pistas y la renovación del empedrado del exterior.

Diseño virtual del nuevo instituto Llopis Marí de Cullera. / Levante-EMV

Entre las actuaciones previstas también se encuentra la pintura del centro y mejoras en la accesibilidad y adecuación de espacios, así como en la urbanización exterior.

El proyecto del IES Llopis Marí será posible gracias al ‘Pla Edificant’ de la Generalitat Valenciana y del cual tiene delegadas las competencias el Ayuntamiento de Cullera para la realización de la actuación prevista. En una primera resolución, la financiación de la actuación era de 1.4 millones de euros pero el Ayuntamiento de Cullera había solicitado un incremento de más de 700.000 euros para adaptar los proyectos a nuevas necesidades técnicas y garantizar la correcta ejecución de las obras, que ahora ha sido concedido.

Anteriormente, en el IES Llopis Marí ya se han hecho distintas inversiones como la reforma integral del módulo de cocina donde estudian y se forma el alumnado de los ciclos formativos de cocina, gastronomía y restauración, unas instalaciones que han ganado en modernización y en herramientas y electrodomésticos innovadores o la renovación del vallado perimetral que rodea las instalaciones del instituto.