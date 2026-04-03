El SIMAP denuncia un “colapso estructural crónico” en las Urgencias del Hospital de la Ribera

El Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (SIMAP) en la Ribera ha denunciado que el “colapso” del Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en una “crisis estructural, organizativa y crónica”. Según los datos recabados por la organización, durante las últimas dos semanas se ha registrado un promedio diario de 35 pacientes que permanecen ingresados en Urgencias más de 24 horas a la espera de una cama de hospitalización, superando muchos de ellos las 48 horas de espera. Esta situación de saturación alcanzó un pico crítico el pasado lunes, con hasta 51 pacientes ubicados en pasillos y zonas de acceso en condiciones que el sindicato califica de "totalmente inadecuadas".

Desde el SIMAP no entienden la situación porque “no es época de virus estacionales ni el resto de hospitales están como la Ribera”. La raíz del problema, señalan, reside en una “falta de previsión, inversión y programación adecuadas” ante una población creciente y con patologías cada vez más complejas, sumado a un hospital que se ha quedado “pequeño”. Las cifras, exponen, son esclarecedoras: mientras la media de la Comunidad Valenciana es de una cama por cada 504 habitantes, el departamento de la Ribera cuenta con solo una cama por cada 730 habitantes. Para igualar la media autonómica, “el centro necesitaría 170 camas adicionales, lo que equivale a un hospital comarcal entero”. Esta carencia estructural se agrava en periodos festivos como la Semana Santa, cuando la población de la zona costera llega a triplicarse.

Refuerzo del servicio en Semana Santa

Fuentes del Hospital de la Ribera han asegurado a Levante-EMV que “hoy no hay nadie pendiente de cama” y han informado de que se ha reforzado la plantilla de enfermería para la Semana Santa, ya que en periodos vacacionales “suelen darse picos” asistenciales. Precisamente, achacan a un aumento de las atenciones por virus respiratorios el incremento de pacientes en estos días, una situación que se repite desde hace años. “Con los cambios de temperatura aumentan los casos de virus respiratorios en todos los hospitales”, aseguran. En el caso de la Ribera, la casuística más generalizada es la de pacientes de edad con patologías crónicas y virus respiratorios”, concretan.

Además, inciden en que los pacientes que acuden a Urgencias “están bien atendidos” y que la reciente creación de la Unidad de Corta Estancia (UCE) en Urgencias “ha aliviado mucho” la atención. “A corto plazo se les da la mejor atención en la UCE y con el refuerzo de enfermería; a medio plazo está el proyecto de la ampliación de Urgencias y del bloque quirúrgico”, añaden desde el centro hospitalario.

Sin embargo, para el SIMAP, el servicio de Urgencias funciona “como una planta de hospitalización encubierta, carente de los medios, el espacio y la plantilla necesaria”. Las reformas recientes, como la creación de la UCE con 11 camas, son calificadas por el sindicato como "ineficaces" y "cosméticas", ya que el área ya funcionaba previamente como zona de preingreso y no ha supuesto un aumento real de camas ni una mejora en la intimidad de los pacientes, quienes siguen separados únicamente por cortinas, indican. El sindicato aporta pruebas gráficas de pacientes ubicados en áreas de evacuación, “sin ventilación, protegidos del sol con fundas de almohada y recibiendo oxigenoterapia mediante balas de transporte, lo que supone un grave riesgo clínico al poder vaciarse sin una vigilancia efectiva por parte del personal, que se encuentra desbordado”.

Esta presión asistencial insostenible compromete, dice el SIMAP, “la seguridad clínica y la dignidad de los enfermos, además de provocar una fuga constante de profesionales”, que en su opinión no se debe “únicamente a motivos económicos o de cercanía”, sino a una “falta de proyecto y colaboración de los gestores". A pesar de que el pasado 20 de enero se envió un informe institucional alertando de este colapso sostenido a la dirección y a la Conselleria de Sanidad, el sindicato lamenta que, a fecha de hoy, no han recibido respuesta y la situación solo ha empeorado. Por todo ello, el SIMAP exige medidas inmediatas, incluyendo una inversión real en infraestructuras y un plan de motivación para retener al personal bajo el lema: “Ni una cama más en los pasillos”.