La compraventa de viviendas regresa en la Ribera a niveles del ‘boom’ inmobiliario

El mercado inmobiliario ha alcanzado en la Ribera en el último año el volumen de transacciones más alto desde 2006, el año en que la burbuja que vivía el sector marcó un récord histórico de actividad, aunque la mayoría de compraventas continua concentrada en el segmento de la vivienda usada, según los datos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que contabilizan en el cuarto trimestre de 2025 un total de 1.764 transacciones en la comarca, un 10,4 % más que en el trimestre anterior y el volumen más alto en este período desde el pico que marcó el «boom» del sector aquel 2006, entonces con 1.875 transacciones.

Evolución de las transacciones inmobiliarias en la Ribera por años. / Levante-EMV

Las operaciones cotabilizadas entre octubre y diciembre elevan el acumulado del año a 6.491 compraventas de inmuebles, lo que representa un aumento de casi el 15 % respecto del año 2024, cuando el ministerio contabilizó 5.656 compraventas en el conjunto de la Ribera y del 31,5 % si la comparación se realiza con los datos de 2023. La estadística oficial contabiliza entonces 4.936 transacciones. Todo apunta a que seguirá al alza en 2026 por los nuevos proyectos en marcha, especialmente en Alzira.

Con todo, pese a la recuperación del mercado, todavía presenta debilidades. Las transacciones de vivienda de nueva construcción aumentan poco a poco, aunque sigue siguiendo la vivienda usada la que concentra la mayor parte de la actividad. Valga como ejemplo que 1.621 transacciones de las 1.764 formalizadas entre octubre y diciembre corresponden a este segmento del mercado, lo que representa casi el 92 % del total. En el cómputo del año, las operaciones que tienen por objeto vivienda usada representan en 2025 el 94,20 %, casi 3,5 puntos menos que el año anterior, cuando este segmento del mercado representaba el 97,68 %.

Transacciones por municipios en 2'25. / Levante-EMV

Por municipios, Alzira cierra el año como la localidad con el mayor número de transacciones inmobiliarias con un total de 987 por delante de Cullera, que suma 817, Sueca con 527, Algemesí con 522 y Carcaixent con 421. Se da la circunstancia de que, en el caso de Cullera, capital turística de la Ribera que cuenta con una gran bolsa de segundas residencias y suele marcar muchos trimestres el mayor volumen de operaciones, todas las compraventas formalizadas en 2025 menos una tienen por objeto viviendas usadas, en base a los datos publicados por el ministerio.

Entre los pueblos con menos actividad, Tous suma nueve operaciones en toto el año por ocho de Cotes, pero no hay ningún municipio en el que no se haya formalizado ninguna transacción en 2025.

Por otra parte, las compraventas de vivienda protegida siguen siendo anecdóticas frente a las de renta libre. El ministerio apenas contabiliza en el cuarto trimestre del año un total de 42 en los 47 pueblos que conforman la comarca, lo que representa un 2,3 %. Alzira con siete operaciones encabeza este modesto ránquing.