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Un conductor ebrio y sin carnet provoca un choque múltiple en Sueca y se da a la fuga

La Policía Local logra localizar al implicado en un accidente que causó daños en varios vehículos estacionados

Dos vehículos dañados en el accidente.

Dos vehículos dañados en el accidente. / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Sueca

Un conductor bajo los efectos del alcohol provocó un aparatoso accidente en Sueca tras colisionar contra varios vehículos estacionados, causando numerosos daños materiales, y dándose posteriormente a la fuga del lugar del siniestro, según ha informado la Policía Local, que consiguió localizar momentos después al implicado.

Los hechos se produjeron en una zona urbana del municipio, donde el impacto afectó a una multitud de coches, generando alarma entre los vecinos. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Sueca, que iniciaron de inmediato un dispositivo de búsqueda para identificar y localizar al responsable.

Gracias a la rápida actuación policial, los agentes lograron localizar al conductor implicado, que ha sido investigado por dos presuntos delitos contra la seguridad vial: conducir bajo los efectos del alcohol al superar las tasas permitidas y circular sin disponer de permiso de conducción.

La Policía Local de Sueca está realizando una campaña especial de vigilancia y control con motivo de las fiestas de Pascua. El objetivo de este dispositivo es reforzar la seguridad vial en unos días en los que aumentan notablemente los desplazamientos y las celebraciones, incidiendo especialmente en la prevención del consumo de alcohol al volante y en el cumplimiento de la normativa de tráfico.

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