La composición musical “Cullera” suena hoy en el Taiwan National Concert Hall
La obra compuesta por el músico Gregory Fritze será interpretada por el prestigioso músico cullerense Arturo Costa
Este domingo, a las 19:30, la pieza musical “Cullera”, en homenaje a la capital turística de la Ribera, sonará al prestigioso 𝐓𝐚𝐢𝐰𝐚𝐧 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 𝐇𝐚𝐥𝐥, en el marco del concierto “The Soul of Iberia”. La actuación correrá a cargo del reconocido músico cullerense Arturo Costa, junto con el pianista Juan Carlos Fernández-Nieto.
“Cullera”, compuesta por el músico Gregory Fritze, es una obra de inspiración mediterránea que evoca los recuerdos, las emociones y la nostalgia de los veranos vividos en la ciudad a lo largo de más de tres décadas, periodo en que el compositor estableció vínculos de amistad con la familia Costa.
Escrita especialmente para el violonchelo Arturo Costa, la pieza representa un sentido homenaje musical a Cullera, convirtiéndose en un puente cultural entre continentes.
Arturo Costa, cullerense, formado en París y en la Royal College of Music de Londres, ha trabajado a lo largo de su carrera con destacadas agrupaciones como la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta Nacional de España, la Taipéi Symphony o la Taipéi Philharmonic, y ha llevado el nombre de Cullera por todo el mundo.
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