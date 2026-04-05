Cullera revive un emotivo y multitudinario encuentro de Resurrección

Cullera ha vuelto a emocionarse con la celebración del tradicional encuentro de Resurrección, un acto profundamente arraigado que pone el broche final a la Semana Santa local y que, cada Domingo de Pascua, reúne a centenares de personas en torno a uno de los momentos más simbólicos del calendario religioso.

Desde primeras horas de la mañana, cofradías, fieles y numerosos curiosos han comenzado a llenar las calles del municipio para acompañar las procesiones de las imágenes de Cristo Resucitado y la Virgen de los Dolores, que han partido desde distintos puntos del casco urbano hasta confluir en la plaza de España, escenario del esperado encuentro.

El encuentro destaca por la alta participación y su carácter festivo. / Joan Gimeno

Ha sido allí donde ha tenido lugar el instante más emotivo de la jornada. Ante la mirada de vecinos y visitantes, ambas imágenes escenificaban el reencuentro con las tradicionales reverencias, en un gesto cargado de simbolismo que representa la victoria de la vida sobre la muerte y marca el tránsito del duelo a la alegría pascual. Los aplausos y vítores del público han acompañado la escena.

El Encuentro de Resurrección, con más de un siglo de historia, se ha consolidado como uno de los actos más destacados de la Semana Santa cullerense. A diferencia de otras procesiones marcadas por la sobriedad, esta celebración destaca por su carácter festivo y participativo, en el que la emoción colectiva se convierte en protagonista.

En los últimos años, además, el acto ha experimentado un renovado impulso en cuanto a participación, recuperando el protagonismo y la afluencia de público que lo han convertido en una de las citas más esperadas tanto por los vecinos como por quienes visitan la localidad durante estas fechas.

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Con este acto, Cullera cierra una intensa Semana Santa en la que tradición, devoción y cultura popular vuelven a entrelazarse, reafirmando el papel de estas celebraciones como uno de los principales elementos de identidad del municipio de la Ribera Baixa.