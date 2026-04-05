Penas y glorias de los parajes pascueros que la dana arrasó en la Ribera

La Pascua es tiempo de cuadrillas, de merendar mona, longaniza y huevo duro en la naturaleza, de juegos al aire libre y de aprovechar el buen tiempo de la primavera y las vacaciones escolares en los parajes ribereños. Así lo marca la tradición. Pero en algunos municipios de la Ribera esta estampa tradicional cambió tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Uno de los parajes pascueros por excelencia de la Ribera es la Xopera de Algemesí, un espacio natural emblemático de gran importancia ecológica, por ser el único bosque de ribera que hay actualmente en la comarca, y también social, por ser un tradicional foco de atracción familiar, un lugar donde contactar con la naturaleza, realizar actividades como la pesca o el piragüismo o, simplemente, disfrutarlo como lugar de ocio y de recreo. Pero hoy no es así. Esta última vertiente aún no se ha recuperado. La dana provocó el desbordamiento del Magro a su paso por Algemesí, dejando enormes daños, y más allá de la zona urbana, el paraje de la Xopera quedó totalmente arrasado, con importantes desperfectos que dos años y medio después de la tragedia aún no se han arreglado.

El bar de la Xopera, aún cerrado, era centro de reunión de vecinos y familias, especialmente en Pascua. / C. Llorca Ibáñez

“La Xopera sigue sin poder utilizarse”, deplora el regidor socialista Rafa Lluch. El Ayuntamiento de Algemesí ha iniciado los trámites para la coordinación de la recuperación, “pero parece estar todo paralizado”, indica. A la vista está que no se ha avanzado en la recuperación del paraje, una área verde situada en el cruce del Magro con el Júcar que se compone de dos zonas claramente diferenciadas: una zona lúdica y de ocio, donde destacan árboles frondosos, de gran porte y belleza que hace apenas tres años ofrecían sosiego y hoy provocan tristeza. Y al otro lado del Magro, el único bosque de Ribera conservado en la provincia.

El PSPV pide contratar una empresa para acondicionar la Xopera

Aún se ven los rastros de las ruedas de los vehículos en los montones de tierra, antes fango, las ramas acumuladas y los rastrojos, el chiringuito cerrado a cal y canto y los paelleros y merenderos sucios y en mal estado. “Nosotros propusimos que el ayuntamiento contratara alguna empresa para que adecuara mínimamente la zona”, dice el concejal socialista. Este periódico ha intentado en repetidas ocasiones hablar con el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, para conocer cuáles son los proyectos para recuperar este paraje, aunque no ha habido éxito. Otro año más, los vecinos de Algemesí y de muchas otras poblaciones que tenían por costumbre visitar estos días la Xopera, deberán buscar una alternativa a la espera de que los esfuerzos del municipio puedan dedicarse a la recuperación de este emblemático espacio natural.

Montroi recupera la zona de la Torre Àrab

Otro municipio donde sus parajes daban pena tras la dana es Montroi. Allí la inundación que trajo el Magro destrozó varias zonas naturales. “En la zona de la Torre Àrab hizo mucho daño”, asegura el alcalde Manolo Blanco. También en los alrededores del río, donde “hubo muchos arrastres”. Se trata de parajes que se adecuaron para la visita y el senderismo a mediados de los 90: “Hicimos caminos para que la gente paseara, plantamos árboles, pusimos mobiliario… pero lo arrasó todo la dana”. El ayuntamiento ha conseguido recuperar ya algunas de sus zonas naturales para que las familias puedan disfrutarlas estos días, como el parque junto a la Torre Àrab.

La zona natural junto a la Torre Àrab de Montroi ya ha sido recuperada. / Levante-EMV

Les Fontanelles de Llombai, pendiente

En Llombai la peor parte se la llevó el paraje de Les Fontanelles, que todavía no lo han podido arreglar porque “es complicado y vamos poco a poco”, reconoce el alcalde, Ramón Gómez. No obstante, otra zona pascuera local, El Mirador, ha sido actualizada y se ha renovado el mobiliario y las señales, creando una zona recreativa con mesas de picnic para disfrutar de los días de Pascua, además de dos paneles interpretativos sobre el entorno paisajístico y patrimonial y un banco-mirador con vistas excepcionales del Marquesat y de las montañas que lo rodean. Es, dicen desde el ayuntamiento, “un lugar para desconectar, disfrutar de la naturaleza y redescubrir la antigua alquería musulmana de la Torre Alèdua próxima, un espacio lleno de historia e identidad”.

Desde El Mirador de Llombai, ya acondicionado, hay una vista preciosa del Marquesat. / Levante-EMV

Catadau pone a punto la Font Gela

En el pueblo vecino de Catadau sí han hecho los deberes y han reacondicionado todos los parajes de la dana destrozó. La Font Gela es el más importante y el que más daños sufrió: “Teníamos mobiliario, columpios, etc. Es uno de los sitios a los que más gente va a comerse la mona”, cuenta el alcalde, José Escuder. El invierno pasado, el ayuntamiento aprovechó un plan de subvenciones de la diputación para actuaciones relacionadas con la infancia y la juventud que complementó con fondos propios para poder mejorar todas las zonas naturales y de recreo afectadas.

Alfarb espera reacondicionar el barranco de l'Almaguer

La Font de l’Almaguer, en término municipal de Alfarb, es un paraje pascuero histórico en la Ribera, frecuentado décadas atrás por vecinos de Benifaió y Alginet, principalmente, que acudían a la zona a orillas del barranco que le da nombre a pasar los días de Pascua. Hay también muchas casitas y chalés y fue también muy afectado por la dana. El barranco está pendiente de recuperar a través de un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial, informa el alcalde de Alfarb, Vicent Alfonso. No obstante, l’Almaguer ya no es un lugar pascuero, Alfonso explica que esa tradición se ha perdido: “La gente ahora va a las casitas, las segundas residencias, o de viaje”.

Carlet remoza Els Pinets

Carlet también ha remozado las áreas dañadas, aunque allí la dana afectó poco a parajes pascueros, según asegura la alcaldesa, Laura Sáez. El año pasado ya se actuó en la zona de Els Pinets para recuperar el entorno y dejarlo a punto para la Pascua.