Benifaió acoge durante tres días el rodaje de la última película de Alba Flores

Benifaió ha sido escenario de una película durante la pasada Semana Santa. La actriz Alba Flores ha paseado por la céntrica calle Ermita y ha convivido durante tres días con los vecinos, y compartido cafés y fotos con algunos de sus seguidores benifaionenses. Ella es la cara más reconocible del elenco de “Bypass”, la última película de la valenciana Lucía Casañ Rodríguez, responsable del guión y la dirección de este largometraje. Junto a Alba Flores participan también Hwidar Abdelatif, Resu Belmonte y Teresa Lozano.

El rodaje se ha localizado esta semana pasada en Benifaió, pero en la lista de localizaciones figuran otros municipios valencianos: la capital de la Ribera Baixa, Sueca y l’Albufera, Sagunto, Valencia, Gilet, Rocafort, Massanassa y Buñol. En Benifaió han estado grabando en una casa tradicional, la casa de Rubert, una enorme vivienda que lleva años deshabitada y que, según ha podido saber Levante-EMV, propuso al equipo uno de los trabajadores de la productora, Turanga Films, que la conocía por ser vecino del municipio.

De lunes a miércoles, los vecinos han podido coincidir con los actores y los miembros del equipo que no han dudado en hacerse fotografías con algunos de ellos. La calle Ermita, una vía bastante transitada para desplazarse hacia la estación del tren, estuvo cortada en algunos momentos para facilitar el trabajo del equipo, lo que despertó la curiosidad del vecindario. No obstante, el rodaje se ha llevado con extrema discreción para evitar que se difundan imágenes del trabajo de grabación.

"Viaje entre lo animal y lo humano"

“Bypass” es una road movie que está protagonizada por una mujer de 35 años y una cerdita. Según ha explicado Alba Flores a ÀPunt recientemente, se trata de “un viaje en busca de la identidad, reflexiona sobre nuestra propia humanidad, sobre la diferencia entre ser y sobrevivir, entre lo animal y lo humano”. La cerdita Rosa es su compañera de viaje. La historia surge, según la directora, de la noticia publicada el 11 de enero de 2022: “Trasplantado con éxito por primera vez un corazón de cerdo a un hombre”. “Supongo que la pregunta inicial que germinó en mí la necesidad de contar esta historia es la siguiente: ¿podríamos seguir considerándonos “nosotros mismos” si tuviésemos un corazón animal?”, pregunta. En este sentido, “Bypass es una película existencialista que, a través de lo fantástico y la comedia absurda, reflexiona sobre la dualidad del ser humano, ese estado entre el ser y no ser”, indica Lucía Casañ.

Alba Flores interpreta a Amal, una joven que ha pasado gran parte de su vida en hospitales, y decide someterse a un experimento para mejorar su calidad de vida: el trasplante de corazón de un cerdo. Aunque la operación es exitosa, es criticada duramente por la sociedad, lo que lleva a Amal a cuestionarse su humanidad. El rodaje continúa por tierras valencianas.