El Club Halterofilia Alzira suma dos nuevos récords de España diez años después

Diez años después, el club de halterofilia Alzira ha vuelto a ver inscrito su nombre en un récord de España. Y no una vez, sino en dos ocasiones. Álex Ramiro batió la mejor marca estatal en dos tiempos y total olímpico sub-15 en el Copa de España sub-15, sub-17, junior y absoluto celebrada en Sevilla.

Ramiro afrontaba la competición con la cuarta mejor marca y levantó 71 kg. en arrancada. Posteriormente consiguió la mejor marca española de su categoría en dos tiempos con 88 kilos en barra y sumar un total olímpico de 159, que también supuso nuevo récord de España. La competición no fue fácil para el alzireño porque a las 7 de la mañana realizó el pesaje y aún adormecido afrontaba los primeros levantamientos. Al final concluyó en la tercera posición general de la Copa de España en la que se enfrentan todos los halterófilos independientemente de su peso. Por su parte, Iker Vila mejoró su marca personal en dos tiempos donde alzó 104 kg y firmó un octavo puesto después de participar como décimo en el ranking.

Entre las féminas, Alba Sánchez también logró el tercer puesto de la Copa de España absoluta tras dos levantadoras como la campeona, la navarra Naroa Arrasate, que reside en el Centro de Alto Rendimiento de León, y María Olalla, que entrena en la residencia de la Selección Española Joaquín Blume de Madrid. La alzireña está entrenando en el gimnasio Julián Perea y ha visto recompensado su trabajo al haber sido seleccionada para el campeonato de Europa que se celebrará en unas semanas en Georgia.

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“A sus 28 años, Alba ha decidido bajar a la categoría de 53 kg. para intentar ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028”, comentó la presidenta del club alzireño y vicepresidenta de la Federación Española, Mónica Carrió.