La concurrencia de más de un candidato a la JLF aboca a llamar a las urnas a los falleros de Alzira en una jornada electoral inédita

El nuevo sistema de elección de la presidencia de la Junta Local Fallera (JLF) de Alzira que regula el reglamento aprobado en el VIII Congrés Faller deparará el próximo 26 de abril una jornada electoral insólita en la historia de las Fallas de la ciudad. La presentación de al menos dos candidaturas en el proceso de renovación de la entidad aboca a llamar a las urnas a varios miles de falleros para, en una votación “libre y universal” entre todos los falleros mayores de 18 años que estuvieran censados en el ejercicio 2025/26, elegir al nuevo presidente o presidenta de la JLF.

De momento, a la espera de que en la medianoche del martes se abra el plazo de presentación de candidaturas, tanto el expresidente Bernardo Cortés como Luis Gisbert ya han confirmado públicamente su intención de concurrir a las elecciones. La presencia de más de un candidato cambia por completo el proceso seguido hasta ahora, y que se hubiera aplicado con un único aspirante, por el que son los presidentes de las fallas los que votan con el mandato salido de las asambleas de sus respectivas comisiones.

La presencia de más de un aspirante obliga a convocar una jornada electoral completa, en domingo, en la que la Junta Local Fallera abrirá en su sede una mesa electoral por cada mil falleros con derecho voto que podrán depositar el mismo entre las 9 y las 20 horas. Concluida la votación, se procederá al recuento ese mismo día, al que podrán asistir los presidentes de todas las comisiones de la ciudad, así como los delegados de la JLF.

La presentación de cuentas cerrará este martes día 7 el mandato de la actual presidenta, Paqui Vallés, que ya dejó claro antes de las fiestas falleras que no optaría a la reelección. Esa misma noche se abre un plazo de cinco días hábiles para la presentación de candidaturas, que se cerrará a las 23,59 horas del último día del cómputo. A partir de ese momento se abrirá un segundo plazo de diez días naturales de campaña electoral para que los aspirantes puedan exponer sus propuestas. En esta campaña, la secretaria general de la JLF convocará a los presidentes de las comisiones a una reunión en la que cada candidato expondrá las principales propuestas de su programa de trabajo en caso de asumir la presidencia. El reglamento contempla que las elecciones se celebrarán el primer domingo una vez finalizados los diez días naturales de la campaña electoral. En base a estos plazos, la fecha que se baraja para la celebración de las elecciones es la del 26 de abril.

El censo fallero de Alzira registraba a las puertas de las pasadas fiestas 7.144 adultos y algo más de 1.500 niños. Del primer grupo, tendrán derecho a voto los mayores de 18 años. El grado de participación representa toda una incógnita en esta primera experiencia electoral con sufragio universal del censo de falleros.

El reglamento salido del VIII Congrés Faller de Alzira entró en vigor el 20 de marzo de 2025 con novedades tanto en el sistema de elección de las falleras mayores de la ciudad como de la presidencia de la Junta Local Fallera.