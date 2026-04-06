Cullera roza el lleno técnico en Semana Santa impulsado por el buen tiempo y la alta demanda turística

Cullera ha vivido una Semana Santa de plena actividad turística, marcada por una climatología excepcional y una elevada afluencia de visitantes que han llevado al municipio a rozar el lleno técnico en los días centrales del periodo festivo. La localidad de la Ribera Baixa ha registrado una ocupación media de entre el 80% y el 90%, aunque ha sido entre Jueves Santo y Domingo cuando se han alcanzado los niveles más altos, situándose entre el 90% y el 95%, con sensación generalizada de “completo” en buena parte de la oferta alojativa.

El factor meteorológico ha sido determinante. Las temperaturas suaves, la estabilidad atmosférica y la ausencia de precipitaciones han favorecido la llegada masiva de turistas, consolidando a Cullera como uno de los destinos preferidos del litoral valenciano en estas fechas. Playas, paseos marítimos y zonas de restauración han presentado una imagen de gran dinamismo durante todo el fin de semana, especialmente en las horas centrales del día.

El comportamiento de la demanda ha seguido el patrón habitual del municipio. Los apartamentos turísticos y las segundas residencias han registrado una ocupación prácticamente total, confirmando su papel como principal soporte del modelo turístico local. Por su parte, los hoteles han mantenido cifras sostenidas de entre el 80% y el 90%, mientras que hostales y apartahoteles han alcanzado el lleno técnico en los momentos de mayor afluencia.

Notable aumento de visitantes extranjeros

De nuevo se ha repetido el patrón de ejercicios anteriores y los visitantes han llegado principalmente desde el centro de la península aunque con un notable incremento con la presencia de extranjeros destacando en esta ocasión belgas, franceses e ingleses, sin dejar de lado el turismo alemán.

Este contexto sitúa a Cullera como el principal foco de atracción turística de la Ribera Baixa durante la Semana Santa, en contraste con el interior de la comarca, donde la actividad ha sido más moderada y vinculada principalmente a visitas de un solo día, la mayor parte de veces motivada por visitantes de culleram que aprovechan su estancia y la buena climatología para realizar visitas a los municipios cercanos. La repercusión económica también ha sido notable, con un incremento significativo en la actividad de bares, restaurantes y comercios, especialmente en el entorno del litoral.

Quejas por la actividad "abierta" de los clubes sociales

Sin embargo, en paralelo a estos buenos datos, el sector hostelero ha alzado la voz ante lo que considera una situación “preocupante y perjudicial” para los establecimientos que operan dentro de la legalidad. La Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de Cullera y la Ribera Baixa ha remitido una comunicación formal a administradores de fincas denunciando el uso indebido de algunos clubes sociales como locales de restauración abiertos al público.

En la misiva, firmada por el presidente Vicente Nacher Alapont y el secretario Felipe Baldoví, la entidad advierte de que se están ofreciendo servicios propios de bares o restaurantes en espacios que, por su naturaleza, deben limitar su actividad a los socios o a los miembros de la comunidad de propietarios. Según la asociación, en algunos de estos casos se desconoce si existe la correspondiente licencia de actividad, lo que podría suponer una infracción de la normativa vigente.

El colectivo recuerda que los establecimientos de restauración están sujetos a la obtención previa de licencias y al cumplimiento de requisitos legales en materia sanitaria, fiscal, laboral y de seguridad, mientras que los clubes sociales no pueden prestar servicios al público general ni competir en igualdad de condiciones con los negocios regulados. En este sentido, alertan también de posibles riesgos relacionados con la salud pública y la seguridad de los usuarios.

Asimismo, la asociación subraya que estas prácticas pueden constituir un caso de competencia desleal hacia los establecimientos legalmente registrados, que sí cumplen con todas las obligaciones normativas. Por ello, instan a los administradores de fincas a verificar estas situaciones y a comunicar el cese de las actividades irregulares.

En el escrito, el colectivo advierte de que, en caso de no obtener respuesta en un plazo de 30 días o de persistir estas prácticas, trasladará la situación al Ayuntamiento de Cullera para que se lleven a cabo las correspondientes labores de inspección y, en su caso, se depuren responsabilidades tanto a nivel administrativo como legal.

De este modo, Cullera cierra una Semana Santa marcada por el éxito turístico y el impulso económico, pero también con retos pendientes en materia de regulación y control de la actividad, en un contexto en el que el sector reclama igualdad de condiciones y mayor vigilancia para garantizar un desarrollo ordenado de la oferta hostelera.