La karateka alzireña Carla Vives se proclama campeona de España con la selección valenciana
En la competición individual quedó en el cuarto puesto
La karateka del club de Karate Alzira Carla Vives se ha proclamado campeona de España absoluta por equipos con la Selección Valenciana, hito nunca conseguido por el combinado autonómico.
La competición se dividía en tres rondas que se iban superando por el conjunto que llegaba a tres victorias. Cada selección autonómica se componía de cinco karatekas de diferentes pesos y los combates no se dividían por categorías, por lo que podía enfrentarse una luchadora de menos de 50 kg. con una de más de 68, como sucedió. Los seleccionadores sitúan a sus karatekas en las cinco posiciones, “bien poniendo a las mejores las primeras para resolver las eliminatorias o al final para deshacer los desempates”, explicó la entrenadora alzireña Sonia Almiñana.
Carla participó como número tres y ganó dos de sus tres combates. En la primera ronda, las valencianas se impusieron a las gallegas por 3-1. En semifinales batieron a las asturianas por 3-2, idéntico resultado que se dio en la final contra Castilla-La Mancha.
La selección valenciana fue la primera en medallas tanto por selecciones masculina y femenina como en la competición individual. En esta, Carla Vives acabó en cuarta posición. En el primer combate celebrado el sábado ganó a una cántabra 2-0. En el segundo venció contra una castellano-leonesa que en 2025 fue subcampeona de España. En el tercer combate perdió ante una combatiente catalana que llegó a la final, por lo que participó en la repesca que le daba opción a la medalla de bronce. En el penúltimo combate ganó a una castellano-leonesa con lo que tuvo opciones de la tercera presea del pódium, que perdió ante su compañera de equipo Hannah Stubsjøen.
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