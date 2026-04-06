El presidente de la JHHCC propone adelantar los traslados para exhibir más días los doseles

Los doseles de Alzira son uno de los atractivos de la Semana Santa de la capital de la Ribera Alta. Se trata de montajes que combinan la imaginería religiosa con la recreación teatral de escenas, y que integran efectos especiales y juegos de luces y sonidos para contar y ambientar una historia. Cada cofradía se encarga de estos montajes. Cada año los clavarios idean el dosel y lo hacen realidad, y cada montaje participa en el concurso que organiza la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira y recibe el reconocimiento de un jurado. Este año, la cofradía ganadora ha sido la Santa Cena. Como explicó el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Pepe España, se trata de una tradición “de toda la vida” que cambió en los años 70 para adquirir este carácter más teatral y que, cada año, gana visitantes y espectacularidad.

Este aumento del interés no está exento de polémica a causa de las largas colas que se forman para poder visitar estas instalaciones inmersivas que tanto agradan a vecinos y visitantes. A las puertas de cada sede se repiten las quejas: “Deberían ser más días, ya que cada vez son más visitados... Y las colas son larguísimas”, indicaba una mujer. “Se queda mucha gente sin verlos. No hay bastantes días”, decía otro vecino.

Difícil solución

Centenares de personas hacen colas durante los días de visita para poder acceder. Y la solución es difícil, considera España: “Los días son los que son, y el horario es bastante amplio: están por la mañana y por la tarde, incluso muchos cierran de madrugada”. El presidente de la JHCC explica que cada cofradía organiza las visitas a su manera: “Unas ofrecen pases de 15 o 30 personas, otras entran por un sitio y salen por otro… Hay diferentes modos de organizarlo. Pero es cosa de cada cofradía, la Junta ahí poco podemos hacer…”. Pepe España es un veterano de la Semana Santa y asegura que “cuando tenía diez años pasaba lo mismo”. Comenta que hace veinte años se intentó establecer un criterio en la valoración de los doseles por el jurado que penalizara las colas, “pero no llegó a aplicarse porque el jurado valora aspectos artísticos y religiosos, no las esperas o la afluencia de gente”.

En su caso, comenta, su cofradía, el Devallament de la Creu, optó hace unos años por adelantar el traslado de la imagen del Martes Santo al Domingo de Ramos para poder abrir su dosel el Lunes Santo y exhibir el montaje durante toda la Semana Santa. “Cada cofradía o hermandad tiene una fecha de traslado que es la que marca la apertura del dosel, se podría adelantar el traslado para poder dar más días de exhibición a los doseles”, propone como posible medida para paliar las quejas de la gente que cada año visitan los doseles.

No obstante, añade, “es una decisión que corresponde a cada una de las cofradías y hermandades, la JHHCC aquí no decidimos nada, yo puedo exponer mi situación particular por si sirve de ayuda”.

Ruta para visitar los doseles

La tradición de visitar los doseles está muy extendida en Alzira. Son muchas las personas que se organizan un itinerario para recorrer aquellas instalaciones con más prestigio. Esta ruta puede variar a partir de la entrega de los premios a los doseles, que se hace pública el Jueves Santo de madrugada, y que hace que los doseles reconocidos acumulen aún más visitas. “Quien quiere verlos ha de hacer cola, eso tiene difícil arreglo”, comenta España, que reconoce y agradece el gran esfuerzo que realizan las cofradías y hermandades para satisfacer a los visitantes y tratar de reducir los tiempos de espera.