El robo de cable provoca retrasos durante toda la jornada en la línea C2 entre Benifaió y Algemesí

La línea C2 de Cercanías ha registrado este lunes importantes retrasos durante toda la mañana y el mediodía en el tramo comprendido entre Benifaió y Algemesí debido a una incidencia en la infraestructura provocada por el robo de cableado.

200 metros de cable robado

Según ha podido saber Levante-EMV, a las 5:29 horas se detectó un problema de señalización en este tramo, confirmándose posteriormente la sustracción de cable entre los puntos kilométricos 90+600 y 90+700, con un total aproximado de 200 metros de cable robado. Esta situación afectó a todas las circulaciones desde primera hora, generando retrasos de distinta consideración.

A las 6:54 horas se informó oficialmente de una avería de infraestructura entre ambas localidades, advirtiendo de posibles retrasos y detenciones mientras los técnicos trabajaban en la reparación. A lo largo de la mañana, la incidencia continuó afectando al servicio, con demoras medias de unos 10 minutos a las 8:13 horas.

A las 14:28 horas reponen el cable

La situación se prolongó hasta el mediodía. A las 13:18 horas, los trenes seguían registrando retrasos en ambos sentidos, con posibilidad de detenciones y modificaciones en los recorridos habituales, lo que generó molestias entre los usuarios de esta línea, fundamental para la movilidad en la comarca.

Finalmente, a las 14:28 horas, tras la reposición del cable sustraído, la circulación quedó normalizada de forma progresiva.

Detenciones en Alfarb por robo de cableado de cobre

Este nuevo incidente se produce apenas una semana después de que se produjeran detenciones en Alfarb relacionadas con robos de cableado de cobre en instalaciones de empresas esenciales del sector transporte. Aquellos hechos provocaron la cancelación de 76 trenes de Renfe y retrasos en otros 619 a su paso por la provincia de Valencia.