El ultrafondista de Alzira Huertas representará a España en el mundial de Backyard tras una clasificación agónica

¿Les suena la historia de la persona que va a acompañar a un amigo a un casting cinematográfico y acaba siendo escogido él? Un caso parecido le sucede al atleta de l’Eliana afincado en Alzira, José Manuel Huertas. El año pasado sustituyó a un corredor de su club, el Ricky Sporteam Alzira, que se puso enfermo y acabó ganando el ultrafondo de Los Montesinos en Alicante al recorrer 261 km. durante 39 horas. Recientemente viajó a La Parra, una pequeña población de 1.300 habitantes de Extremadura a acompañar a un amigo para que este realizase 49 vueltas a un circuito de 6’7 kilómetros durante sus respectivas 49 horas, una carrera de ultra distancia conocida como Backyard. De conseguirlo, lograría una plaza en la Selección Española para participar en el próximo Mundial de Backyard Ultra que se celebrará en Cartagena.

¿Y qué sucedió? Que el amigo de José Manuel Huertas se tuvo que retirar a las 24 horas de carrera y el elianero completó las 49 horas previstas por lo que representará a España el próximo mes de octubre. Huertas recorrió 328 km. con un desnivel positivo de 4.100 metros y quemó más de 26.000 calorías después de dos noches sin dormir.

“Lo conseguí cometiendo todos los errores posibles. Solo llevaba unas zapatillas, no estaba preparado para alimentarme y la semana anterior hice 150 km. entrenando por lo que en siete días sus piernas acumularon casi 500 km”, comentó José Manuel Huertas.

La carrera no empezó bien. “Mientras otros corredores llevaban ocho o nueve pares de zapatillas yo salí con unas que se me mojaron y llenaron de barro enseguida. Recordé que tenía otras en el coche pero quedé igual y recorrí 47 horas más en esas condiciones”. Tras las primeras horas “vi que había corredores élite”. Uno de ellos era José Carlos Alcázar, cuarto de España “que me dijo que quería ganar para obtener el pase directo a la Selección Española. Me iba dando consejos y le propuse que si me ayudaba y llegaba a la vuelta 49, me retiraba para que ganara él”.

Las horas pasaban “y no tenía alimentación correcta ni geles. Tiraba de pequeños sorbos de Coca-Cola que no fue bueno. En la 38ª hora, con 254 km. en las piernas, “al no ir preparado, las tibias se me hincharon y aún quedaban once horas para obtener mi objetivo”, prosiguió Huertas. En la vuelta 43 se le salió el líquido linfático y tenía los pies como botas. “Me quedaban 6 horas que corrí llorando. Alcázar alucinaba de que corriese sufriendo de tal manera”. A tres horas para la conclusión “me quedé a 30” de haber sido descalificado. En este tipo de carreras, caminas para subir y después se corre pero con esa táctica no podría llegar e hice las tres últimas horas corriendo”.

Lo hizo con fiebre, bronquitis, acabó la carrera sufriendo alucinaciones y se quedó con la visión en blanco por lo que fue ingresado deshidratado en el hospital. “Sin embargo, si pasaba allí la noche no podía recoger el coche para volver y pedí el alta voluntaria. Dormí en un hotel y al día siguiente conduje durante 8 horas”. El valenciano no tenía fuerza en su pierna izquierda “y tenía que ayudarme con la mano para cambiar la pierna del embrague al freno”. Pese a tantas inclemencias, el corredor quiere transmitir tranquilidad. “Estas carreras no tienen estas consecuencias porque cuando no puedes seguir te retiras. A mí me pasó porque todo lo hice mal”… Y aún así quedó segundo.

Su principal objetivo es el mundial de octubre que se celebra paralelamente en diferentes ciudades del mundo, en España en la localidad departamental de Carcagena. Para prepararse, a principios de mayo disputará la Backyard de Xàtiva y un mes después irá invitado como campeón y recordman a Los Montesinos, esta vez con muchos más corredores del Ricky Sporteam. “Desde ya voy a preparar estas carreras a conciencia con mi entrenador, Ricky Sisternes; el nutricionista Abel Pérez; mi fisioterapeuta, Rodrigo Cisternes y otro corredor, Rubén Císcar. Con un trabajo más específico espero superar el récord de 39 horas del año pasado y si es preciso, llegaré a las 50 en caso de que algunos rivales pudieran poner en peligro mi plaza para el mundial”, concluyó el ultrafondista.