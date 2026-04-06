Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Josep PieraValencia-CeltaPelea en GandiaMónica OltraMonas de PascuaSupermercados PascuaArtemis II
instagramlinkedin

Semana Santa

La valentía de la Santa Faz vence a la adversidad

Tras 77 años de servicio, el carro de la Real Hermandad de la Santa Faz sufrió una rotura que obligó a improvisar, llevando a la Verónica a hombros

Mª Ángeles Díaz-Cano Vargas

Mª Ángeles Díaz-Cano Vargas / Levante-EMV

Mª Ángeles Díaz-Cano Vargas

Alzira

Como cada Viernes Santo: 17:30 horas, todo preparado y listos para salir. Este año además, contábamos para la procesión con la réplica de la reliquia de la Santa Faz de Alicante, que aún lo hacía más especial. Banda formada y empezamos a mover.

Nada más salir de la puerta de la casa de la hermandad, a escasos metros, el carro que nos ha acompañado durante 77 años ha llegado a su fin. Muchos años en su armazón, una pantanada, riadas, y calles empedradas que lo han ido castigando. 

Parece que ha pinchado una rueda, pero no. Se parte la llanta y queda adherida la tornillería y piezas metálicas que provocan en cadena la rotura de la dirección, quedando totalmente destrozado.

Despliegue de los miembros de la Junta Directiva y Banda de Tambores por buscar soluciones e intentar arreglarlo. Sin embargo, es imposible, no hay tiempo y corremos el riesgo de provocar daños mayores saliendo con un “parche” provisional.

Cofrades de la Santa Faz intentan arreglar el carro del Cristo el Viernes Santo.

Cofrades de la Santa Faz intentan arreglar el carro del Cristo el Viernes Santo. / Levante-EMV

Son momentos de angustia y nervios en los que hay que buscar otras opciones y de forma rápida para poder salir en la procesión. 

La única opción es sacar la imagen de la Verónica, pero ésta sólo puede salir si es portada a hombros por las costaleras.

Aunque no está la sección al completo, ninguna duda en sacrificarse por salir. El trayecto es mucho más largo que el de costumbre y llevan mucho esfuerzo acumulado de las procesiones de la semana. Aún así, ponen sus hombros.

Los hombres de la Banda de Tambores y de la Junta Directiva, cambian sus papeles con las costaleras y llevan a hombros a la Verónica hasta el Puente de Hierro, el tiempo apremia y hay que guardar fuerzas para poder resistir toda la procesión.

Entre lágrimas y rabia vemos como este año nuestro Cristo se queda en casa. Pero nos enorgullece el coraje, la valentía y la disposición de todas ellas por y para la hermandad. Sin olvidar a todos los que han manchado sus manos y sus vestas por hacerlo posible.

Entre lágrimas y rabia vemos como este año nuestro Cristo se queda en casa

Mª Ángeles Díaz-Cano Vargas

— Presidenta de la Real Hermandad de la Santa Faz del Señor de Alzira

Y así terminó el Viernes Santo… Un viernes santo que parecía tranquilo. Con la Verónica a hombros. Sobre unos hombros agotados, pero que sacaron la misma fuerza y valentía que ella.

Noticias relacionadas y más

Desde la Real Hermandad de la Santa Faz del Señor pedimos disculpas a las personas que puedan haberse sentido ofendidas por no haber sacado todo el paso, así como a las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alzira, por los retrasos que el hecho de llevar a la Verónica a hombros haya podido provocar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents