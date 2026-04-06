Semana Santa
La valentía de la Santa Faz vence a la adversidad
Tras 77 años de servicio, el carro de la Real Hermandad de la Santa Faz sufrió una rotura que obligó a improvisar, llevando a la Verónica a hombros
Mª Ángeles Díaz-Cano Vargas
Como cada Viernes Santo: 17:30 horas, todo preparado y listos para salir. Este año además, contábamos para la procesión con la réplica de la reliquia de la Santa Faz de Alicante, que aún lo hacía más especial. Banda formada y empezamos a mover.
Nada más salir de la puerta de la casa de la hermandad, a escasos metros, el carro que nos ha acompañado durante 77 años ha llegado a su fin. Muchos años en su armazón, una pantanada, riadas, y calles empedradas que lo han ido castigando.
Parece que ha pinchado una rueda, pero no. Se parte la llanta y queda adherida la tornillería y piezas metálicas que provocan en cadena la rotura de la dirección, quedando totalmente destrozado.
Despliegue de los miembros de la Junta Directiva y Banda de Tambores por buscar soluciones e intentar arreglarlo. Sin embargo, es imposible, no hay tiempo y corremos el riesgo de provocar daños mayores saliendo con un “parche” provisional.
Son momentos de angustia y nervios en los que hay que buscar otras opciones y de forma rápida para poder salir en la procesión.
La única opción es sacar la imagen de la Verónica, pero ésta sólo puede salir si es portada a hombros por las costaleras.
Aunque no está la sección al completo, ninguna duda en sacrificarse por salir. El trayecto es mucho más largo que el de costumbre y llevan mucho esfuerzo acumulado de las procesiones de la semana. Aún así, ponen sus hombros.
Los hombres de la Banda de Tambores y de la Junta Directiva, cambian sus papeles con las costaleras y llevan a hombros a la Verónica hasta el Puente de Hierro, el tiempo apremia y hay que guardar fuerzas para poder resistir toda la procesión.
Entre lágrimas y rabia vemos como este año nuestro Cristo se queda en casa. Pero nos enorgullece el coraje, la valentía y la disposición de todas ellas por y para la hermandad. Sin olvidar a todos los que han manchado sus manos y sus vestas por hacerlo posible.
Entre lágrimas y rabia vemos como este año nuestro Cristo se queda en casa
Y así terminó el Viernes Santo… Un viernes santo que parecía tranquilo. Con la Verónica a hombros. Sobre unos hombros agotados, pero que sacaron la misma fuerza y valentía que ella.
Desde la Real Hermandad de la Santa Faz del Señor pedimos disculpas a las personas que puedan haberse sentido ofendidas por no haber sacado todo el paso, así como a las hermandades y cofradías de la Semana Santa de Alzira, por los retrasos que el hecho de llevar a la Verónica a hombros haya podido provocar.
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