El 89 % de la población de Cullera valora positivamente el servicio de agua

Aigües de Cullera, empresa mixta del grupo Veolia y el Ayuntamiento de Cullera suministradora del servicio de agua en el municipio, ha llevado a cabo recientemente su «Diagnóstico de Satisfacción del Cliente» correspondiente al año 2025.

Con el objetivo de conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado, se ha entrevistado a una muestra de 100 clientes, definida como mayores de edad de viviendas particulares y decisores en la contratación de suministros.

Con carácter general, la satisfacción global de los usuarios del servicio alcanza una notable nota media de 7,60 sobre 10. De esta manera, un amplio 69 % de los encuestados se muestran satisfechos con el servicio prestado, y un 20 % lo consideran aceptable, lo que suma un sólido 89 % de valoraciones positivas o en rango de aceptación por parte de los clientes.

Del mismo modo, el indicador de fidelidad hacia la compañía presenta un resultado muy destacado, con una nota media de 8,29. En cuanto a la predisposición a recomendar los servicios de la empresa, el Índice Promotor Neto (NPS) se sitúa en un excelente 39 %. Además, un 11 % de los usuarios encuestados considera que el servicio ha mejorado directamente en el último año.

Con respecto a la valoración que los ciudadanos de Cullera hacen de los servicios específicos que presta la compañía, los atributos técnicos encabezan la lista. La continuidad del suministro logra un 8,61 sobre 10, seguida por la satisfacción con la presión con la que el agua llega a sus casas, con un 8,27 de media. La claridad de la factura y su facilidad de comprensión se sitúa también entre los aspectos mejor valorados con un 8,10, mientras que la calidad del agua obtiene una nota de 6,87.

El suministro de agua se posiciona, de hecho, como el servicio municipal con el que los ciudadanos están más satisfechos, ya que un 28 % lo sitúa en primer lugar, liderando el ranking por delante de otros servicios como la limpieza de calles (23 %) o los parques y jardines (20 %).

Medio ambiente

En el ámbito de la responsabilidad social y la imagen corporativa, la preocupación por el medio ambiente y la biodiversidad se sitúa como el atributo mejor valorado por los ciudadanos de Cullera, encabezando la lista con una sobresaliente nota media de 8,43 sobre 10. Asimismo, en lo relativo a los servicios de valor añadido que los clientes consideran más importantes, destacan los descuentos por fugas o escapes, elegidos como prioridad por un 30% de los encuestados.

Por último, el apartado de la «Atención al Cliente» ha revelado que el canal preferido para la realización de gestiones con la empresa sigue siendo el canal telefónico (52 %), seguido de las oficinas presenciales de atención al cliente (30 %) y el chat en la web (12 %).