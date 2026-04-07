La agricultura y la industria empujan el paro al alza en marzo en la Ribera

El paro registrado creció tímidamente en la Ribera en marzo, según los datos publicados por el servicio público de empleo Labora, que contabiliza al finalizar este último mes 15.108 demandantes de empleo, lo que representa un 0,45 % más que en febrero -67 parados más-, pero un 5,09 % menos que el año pasado en este mismo periodo, lo que supone 811 desempleados menos que en marzo de 2025. La agricultura y la industria empujan al alza el paro con repuntes del 3,75 y el 2,11 %, respectivamente, mientras que la construcción y el servicios reflejan descensos mínimos del 0,92 y el 0,19 %. El desempleo apenas ha registrado variaciones en el primes trimestre del año en la comarca.

Un análisis por municipios también revela una evolución nada homogénea, ya que mientras Alberic presenta un aumento del 6,06 % en Sollana se registra un descenso del 5,45 %. El paro también aumenta un 5,24 % en l’Alcúdia, un 3,99 % en Carcaixent, un 1,72 % en Alzira y un 1,35 % en Sueca, mientras baja un 4,19 % en Cullera, un 2,75 % en Almussfaes o un 0,80 % en Carlet. Con todo, el mercado laboral tiene en la Ribera sus propios ritmos marcados en gran parte por la estacionalidad de las campañas agrícolas. Este mínimo repunte se produce cuando en el conjunto de la Comunitat Valenciana se producía un descenso que dejaba el dato de paro registrado en el nivel más bajo desde 2008.

El secretario comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, valora que a pesar del aumento de personas desempleadas en un mes que baja la actividad en la agricultura y los almacenes de cítricos, las cifras interanuales, con un descenso del 5,09% y un aumento en la contratación de 15,97% refuerzan la tendencia positiva de los últimos años y demuestran “que la mejora de los derechos laborales no sólo aumenta la calidad de vida de las personas trabajadoras, sino que impulsa los resultados del conjunto de la economía”.

Los datos de Labora referidos a la contratación constatan que se han registrado 7.552 contratos en marzo del 2026, lo que supone 1.040 contratos más que en el 2025, es decir, un 15,97% de aumento interanual. Por géneros, 3.355 han sido a mujeres (44,43%) y 4.197 a hombres (55,57%). La contratación indefinida mensual es de 2.938 contratos (38,90%), un 16,22% más que el año pasado y la contratación temporal es de 4.563 contratos (60,42%), un 16,88% más que el año pasado. Los contratos han sido tanto en los temporales como en los indefinidos, un 60,26% a jornada completa y un 39,74% a tiempo parcial.

Gómez señala que, a pesar de la mejoría, persisten retos importantes en el mercado de trabajo, especialmente en lo que respecta a las condiciones de vida y bienestar de las personas trabajadoras. En primer lugar, el secretario comarcal de UGT advierte de que es necesario desarrollar unas políticas activas de empleo más eficaces, con orientación personalizada, mayor dotación de recursos técnicos y humanos de los servicios públicos de empleo para erradicar el paro de larga duración. En segundo lugar, considera clave acometer ya la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, “que constituye una reforma necesaria para adaptarse a los cambios estructurales del mercado de trabajo, que tiene amplio respaldo social, y que constituye una vía para mejorar la calidad del empleo, la productividad y las condiciones de vida de las personas trabajadoras”.

Noticias relacionadas

Por último, Eduard Gómez expone que resulta imprescindible avanzar en salarios más justos y acordes con la evolución de la economía y los beneficios empresariales.