Algemesí prorroga los talleres de yoga para la gestión emocional en el proceso de recuperación tras la dana

El Ayuntamiento de Algemesí, a través de la concejalía de Salud, retoma este martes el ciclo de talleres de yoga orientados a la gestión emocional, una iniciativa que se impulsó como consecuencia de la riada del pasado octubre de 2024. El objetivo de estos talleres es ofrecer a la ciudadanía herramientas para afrontar las consecuencias psicológicas y emocionales derivadas de aquel episodio provocado por la dana.

Los talleres, impartidos por Vicent Borràs, se desarrollarán en la Casa del Deporte (c/ Nuevo del Convento, 70) entre el 7 de abril y el 15 de mayo de 2026, ambos días incluidos. Las sesiones tendrán lugar los martes de 15.30 a 16.30 horas y los viernes de 9.00 a 10.00 horas. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa. Las personas interesadas solo tendrán que acudir con una almohadilla y una manta propias.

La concejal de Salud, Carmina Borrás, ha destacado que la riada dejó «una impronta profunda en nuestro pueblo, no solo en el ámbito material, sino también en el bienestar emocional de muchas personas. Con estos talleres queremos continuar ofreciendo espacios accesibles donde trabajar la calma, reducir el estrés y cuidar la salud mental. Es una manera de acompañar la ciudadanía en su proceso de recuperación».

Por su parte, el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, ha subrayado que la reconstrucción del municipio «va más allá de la recuperación de infraestructuras. También implica estar junto a las personas, escucharlas y ofrecer recursos que contribuyan a su bienestar. Estas iniciativas reflejan el compromiso del ayuntamiento con una recuperación integral, tanto individual como colectiva».