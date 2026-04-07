El Brosquil renueva su devoción a Sant Vicent Ferrer en el segundo día de Pascua

La pedanía de El Brosquil de Cullera se ha vuelto a volcar un año más con la celebración del segundo día de Pascua, jornada central de sus fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer. Vecinos y visitantes participaron en una programación que combina fervor religioso y tradición festiva, consolidando esta cita como uno de los momentos más esperados del calendario local.

Desde primeras horas de la mañana, el sonido de la pólvora marcó el inicio de un día intenso. Las tradicionales despertàs recorrieron las calles anunciando la festividad, mientras los preparativos en la ermita del santo reunían a numerosos fieles para asistir a la misa solemne, uno de los actos más significativos de la jornada.

El momento más emotivo llegó con la romería en honor al patrón, en la que la imagen de San Vicente Ferrer fue acompañada por vecinos, autoridades y músicos en un recorrido que puso de manifiesto el fuerte arraigo de esta devoción en El Brosquil. No faltaron los acordes festivos ni el ambiente de recogimiento y respeto que caracteriza este acto.

La celebración del lunes de Pascua, festivo en toda la Comunitat Valenciana, adquiere en esta pedanía un carácter especial al convertirse en el eje de sus fiestas patronales. A la vertiente religiosa se suma una intensa actividad lúdica, con pasacalles, verbenas, "mascletaes" y comidas populares en las que el arroz vuelve a ser protagonista indiscutible.

Familias enteras y grupos de amigos aprovecharon la jornada para compartir mesa y tradición, en una estampa que refleja la esencia de la Pascua valenciana: convivencia, gastronomía y vida al aire libre cerca del mar.

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El Brosquil mantiene así viva una celebración que ha sabido preservar su identidad a lo largo de los años, reforzando los lazos comunitarios y proyectando una imagen de pueblo unido en torno a sus costumbres. Una fiesta que, más allá de su carácter local, forma parte del patrimonio cultural festivo de Cullera y de la Ribera.