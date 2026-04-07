CaixaBank inaugura un nuevo Centro de Empresas en Alzira

CaixaBank ha inaugurado oficialmente el nuevo Centro de Empresas Alzira situado en plaza Mayor número 14, una instalación que tiene como objetivo proporcionar un servicio personalizado y de calidad a las empresas de Alzira y su área de influencia.

El nuevo centro está diseñado para favorecer una atención cercana, especializada y eficiente, con una plantilla de 19 empleados que incluye especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes. Su apertura refuerza la relación de CaixaBank con el tejido empresarial valenciano y consolida la presencia de la entidad en la provincia de Valencia, destacan fuentes de la entidad.

Este nuevo centro se suma a la red de 26 oficinas y centros especializados de CaixaBank en la la Comunitat Valenciana y consolida su liderazgo en el apoyo a las pymes, inciden las mismas fuentes, que inciden en que, con esta apertura, la entidad financiera sigue apostando por la innovación y el servicio cercano y personalizado que demanda el sector empresarial en la actualidad.

CaixaBank cuenta con 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

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Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.