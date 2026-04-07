Castelló, Càrcer i Guadassuar albergaran el trofeu de pilota de la Mancomunitat de la Ribera Alta
El campionat de raspall masculí i femení arrancarà el 12 d'abril
Este dimarts s'ha presentat el Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta, que en este 2026 celebrarà una de les edicions més especials en la seua història amb motiu del 30 aniversari de la institució. El campionat de raspall masculí i femení arrancarà el 12 d'abril en el trinquet de Castelló i acabarà el 19 d'abril a Guadassuar. El municipi de Càrcer també acollirà la semifinal del 14 i la batalla pel bronze el 18 d'abril.
L'acte ha tingut lloc en la seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta a Alzira i ha comptat amb la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Momparler; el director Esportiu de la Federació de Pilota Valenciana, Santi Navarro; l'alcalde de Càrcer, Vicente Tomas Lloret; el regidor d’Esports de Càrcer, Antonio Garcés; i alguns dels jugadors i jugadores que participaran en el campionat.
Paqui Momparler destacava la rellevància d'este trofeu en un any tan especial per a la Mancomunitat de la Ribera Alta. “Enguany celebrem el 30 aniversari i este trofeu de pilota ve quasi en paral·lel amb els anys que té la Mancomunitat. Es realitza des de fa ja 23 anys i va començar amb escala i corda. Des de 2019 s'està jugant en la modalitat de raspall i des de 2024 també amb el femení. La Mancomunitat de la Ribera Alta serà ací on estiga la pilota. És un esport nostre i per tant hem de continuar donant-li suport”.
El campionat comença el 12 d'abril en el trinquet de Castelló a les 16.30 hores amb les semifinals de raspall femení: Vanessa, Natalia i Marina, contra Clara Mireia i Laura. A continuació, serà el torn per a Iván i Raúl, que es mesuraran al trio de Ian, Murcianet i Momparler. La següent semifinal de raspall femení es jugarà el 14 d'abril en el trinquet de Càrcer amb protagonisme per a María, Júlia i Anabel, que tindran davant a l'equip d'Erika, Myriam i Isabel (18:00h). Mentres que el 15 d'abril es jugarà la segona eliminatòria de raspall masculí en el trinquet de Guadassuar: Vercher i Seve contra Montaner, Lorja i Marc a les 16.45 hores.
Myriam serà una de les jugadores que repetisquen participació enguany i es mostrava satisfeta: ”Estic contenta de tornar a jugar este Trofeu de la Mancomunitat de la Ribera Alta. A més amb la meua companya Erika que portava molt de temps de baixa i ara torna a jugar. També jugarem amb Isabel i veig les semifinals molt equilibrades”.
El tercer i quart lloc dels dos campionats es jugaran el 18 d'abril en el trinquet de Càrcer. El raspall femení es jugarà a les 17.00 i a les 18.00 hores ho faran els equips masculins. La cita que tancarà el campionat serà el 19 d'abril en el trinquet de Guadassuar a partir de les 17.00 hores amb raspall femení i a les 18.30 hores ho farà la competició masculina.
Des de la Federació de Pilota Valenciana, Santi Navarro destacava el suport de la Mancomunitat de la Ribera Alta. “Volem agrair als Ajuntaments i a la Mancomunitat que participen i donen suport a la pilota. Tenim a gran part de la plantilla en el Mundial d'Argentina però molts estaran ja disponibles a mesura que s'acosten les dates i a més comptem amb jugadors locals com Paco Lorja, Momparler, Murcianet o Ian, entre altres”.
Precisament Ian parlava del nivell de la competició en raspall masculí i de la seua participació: “Estic molt content que compten amb mi i estic motivat. Són quatre equips molt forts però lluitarem per estar en la final i guanyar-la”. També Paco Lorja feia al·lusió al nivell i el seu desig que Alzira estiga en futures edicions. “Crec que seran bones partides i m'agradaria que per a la pròxima s'incorporara el trinquet d'Alzira. És un trinquet relativament nou, gran, té bones instal·lacions. M'agradaria que el municipi s'involucrara en estos tornejos professionals perquè és un Ajuntament que a més aposta molt per les escoles i estaria molt bé que fora seu en el futur”.
Suscríbete para seguir leyendo
