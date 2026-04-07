El Castellonense se asegura disputar el 'play-off' de ascenso tras su victoria sobre la Nucia (2-0)

La UD Castellonense jugará de nuevo, como mínimo, el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Mejor si no lo juega porque será señal de que ha sido campeón de liga y ascenderá directamente a la cuarta categoría del fútbol español. Con la victoria por 2-0 sobre la Nucia, al que rompía una racha de 16 partidos invicto desde que los albinegros también les ganaron en campo nuciero, los que Iñaki Rodríguez se distancian a 18 puntos del sexto clasificado, el Ontinyent, con quince por disputarse. Dos goles de Iker Garijo al inicio de cada parte dieron el triunfo. El delantero de Jarafuel suma 15 goles en su casillero particular y es el máximo goleador de su equipo con seis goles más que Germán Lidón, que lleva cinco jornadas sin marcar.

Logrado el primer objetivo ahora queda el consolidar el título de liga que daría el pasaporte directo a Segunda RFEF. La lucha es enconada, especialmente con el At. Levante, que apenas cede. De hecho, es el equipo que menos partidos ha perdido, tres por cuatro de los ribereños. Cinco puntos les separan. La diferencia con el tercero, el At. Saguntino, es de diez unidades y ya quince con Vila-real C y La Nucia.

Los castellonenses visitarán el domingo a las 18 h. al Vila-real C. En las dos siguientes semanas recibirá al Ontinyent, que lleva tres partidos perdidos y se ha descolgado a tres puntos del play-off y At. Saguntino. En la penúltima jornada visitará a un Hércules B, que podría estar salvado y acabará recibiendo al Atzeneta, que ahora es equipo de Lliga Comunitat después de cinco derrotas seguidas.

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Por su parte, el At. Levante lleva cuatro victorias seguidas. El sábado visitará al Soneja (11º), tras las Pascuas recibirá al Crevillent que lucha por evadir el descenso por arrastres; en la antepenúltima jornada visitará la Nucia, recibirá al Vila-real y acabará jugando en el Clariano de Ontinyent. Un final de campaña más complicado que el de los ribereños.