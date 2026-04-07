Cullera instala contenedores soterrados de última generación al renovar las 14 islas existentes

El Ayuntamiento de Cullera avanza en la transformación del modelo de gestión de residuos del municipio con la renovación integral de las islas de contenedores soterrados, una actuación clave dentro del proceso de modernización de este servicio público.

Esta intervención supone un salto cualitativo en la prestación del servicio, no solo desde el punto de vista técnico, sino también en términos de imagen urbana, calidad de vida y respeto del entorno. Los trabajos han permitido renovar completamente las instalaciones, mejorando la impermeabilización y apostando por nuevos sistemas más cómodos, higiénicos y estéticamente integrados en el espacio público.

En total, se ha actuado sobre 14 islas de contenedores soterrados, que cuentan con 59 buzones, sustituyendo las unidades antiguas por modelos de última generación, diseñados para optimizar el uso por parte de la ciudadanía y facilitar las labores de recogida. Además, los contenedores cuentan con un sistema de identificación en braille del tipo de residuos.

“Estamos construyendo una ciudad más limpia, más moderna y más eficiente, donde los servicios públicos están a la altura de lo que merece la ciudadanía”, ha destacado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, quien ha subrayado que “la renovación de los contenedores soterrados es una pieza fundamental dentro del nuevo modelo de gestión de residuos que estamos implantando. Un modelo más eficaz y respetuoso con el medio ambiente, y con el que apostamos por situarnos a la vanguardia de los municipios comprometidos con la sostenibilidad”.

En cuanto a su ubicación, las islas renovadas se encuentran en puntos estratégicos del municipio como la calle València; el inicio de la avenida Diagonal y sus cruces con las calles Pescadors, Metge Joan Garcés, Ateneo Musical, Pintor Sorolla y la Torre; la plaza Andrés Piles; la calle Joan Fuster; en la rotonda de Agustín Oliver y en la calle 25 d’Abril.

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Los trabajos se completarán en las próximas semanas con la actuación de las islas situadas en el pasaje Ullal y calle 25 d’Abril, cuya puesta en funcionamiento se producirá en una fase posterior debido a la complejidad técnica de la intervención.