Los escolares hacen Massalavés accesible a simple vista

Massalavés es ya un pueblo más accesible y más amable. Los escolares y el equipo docente del CEIP Blasco Ibáñez entregaron al ayuntamiento el pasado miércoles, último día de colegio antes de las vacaciones de Pascua, una docena de paneles con pictogramas para identificar los principales servicios y localizaciones del municipio con esta simbología, que utiliza dibujos y texto para “traducir” estos conceptos a las personas con dificultades en la comprensión. Se trata de una de las formas de expresión que se incluyen en los denominados sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, diferentes del lenguaje hablado y que tienen como objetivo aumentar y/o compensar las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad.

Este proyecto está integrado en el programa de innovación educativa desarrollado este curso por el CEIP Blasco Ibáñez, que pretende "avanzar hacia una comunidad más inclusiva, accesible y sensible a la diversidad", demostrando que el aprendizaje escolar puede tener un impacto directo y tangible en el bienestar de la ciudadanía.

El propósito se ha materializado en la "pictografización de los principales espacios del municipio mediante la instalación de placas con pictogramas normalizados, claros y fácilmente reconocibles", una acción que "nace de la necesidad de dar respuesta a las dificultades que presentan algunas personas, especialmente aquellas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras necesidades específicas de apoyo educativo, a la hora de comprender el entorno, orientarse en espacios públicos o anticipar situaciones cotidianas".

“Es una iniciativa que llevamos trabajando desde hace dos años, cuando empezamos con el Aula UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario)”, un recurso educativo especializado para alumnos con necesidades educativas especiales que requieren apoyos intensivos integrada en colegios e institutos, explica el director del centro Salva Roig. “Cada vez tenemos más niños y niñas con TEA, dentro y fuera del Aula UECO, así que pensamos que sería un buen proyecto poderles facilitar la identificación de los servicios básicos del pueblo”, detalla Roig.

El director, Salva Roig, y la alcaldesa de Massalavés, Puri Noguera, con uno de los pictogramas. / Levante-EMV

Colaboración con ARASAAC y el ayuntamiento

Para garantizar el rigor técnico y la universalidad de la señalización, el centro escolar ha contado con el asesoramiento de ARASAAC, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, entidad de referencia a nivel nacional e internacional en el desarrollo y difusión de sistemas de comunicación visual. Por otro lado, han encontrado un aliado estratégico en el Ayuntamiento de Massalavés, que "ha apoyado activamente la iniciativa y ha facilitado su proyección hacia el conjunto del municipio", asumiendo como propio el reto de hacer del espacio público un lugar más comprensible, así como el coste de realización de los paneles y también la instalación de los mismos en los doce puntos del municipio identificados.

Dentro de este engranaje, "el alumnado ha tenido un papel protagonista, participando de forma activa en todas las fases del proceso", asegura Salva Roig. No se ha tratado de una actividad meramente teórica, sino de un ejercicio de ciudadanía activa. Los estudiantes comenzaron con un análisis exhaustivo del entorno para "identificar aquellos espacios más relevantes de la localidad, como el ayuntamiento, el centro de salud, la biblioteca, los parques, el polideportivo o el propio centro educativo". Después el trabajo se centró en la "selección de los pictogramas más adecuados, atendiendo a criterios de claridad, universalidad y accesibilidad cognitiva".

Garantizar letreros útiles para toda la ciudadanía

El alumnado participó activamente en el diseño técnico de las placas, reflexionando sobre "el tamaño, el contraste, la ubicación y la legibilidad de la información". El objetivo final siempre fue "garantizar que estas sean útiles para toda la ciudadanía", algo que, según el equipo docente, "no solo ha contribuido al desarrollo de competencias clave, sino que también ha fomentado valores como la empatía, el respeto a la diversidad y el compromiso social". Los pictogramas funcionan como una "herramienta de comunicación aumentativa y alternativa" que, al representar visualmente servicios y acciones, "facilita la comprensión del entorno, reduce la ansiedad ante situaciones nuevas y favorece la autonomía personal". El proceso ha sido de colaboración entre los alumnos y los estudiantes con TEA han “testado” los diseños antes de que éstos sean instalados: “Los pictogramas son su abecedario y es importante que los reconozcan y los comprendan”, dice el director.

Sin embargo, el alcance de este proyecto va mucho más allá porque este recurso inclusivo “beneficia no solo a las personas con TEA, sino también a personas con discapacidad intelectual, personas mayores, niños y niñas en etapas tempranas de desarrollo o personas que presentan dificultades con el idioma", como pueden ser turistas o nuevos residentes. La accesibilidad cognitiva se revela así como una mejora global de la calidad de vida urbana. Con esta intervención, "Massalavés avanza hacia un modelo de municipio más accesible y amable, en el que todas las personas puedan comprender y utilizar los servicios con mayor facilidad e independencia", destaca Roig.

La iniciativa tiene una vocación de concienciación colectiva: "Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva, visibilizando las barreras que todavía existen". Y demostrar que gestos sencillos pueden tener una repercusión inmensa. Con la culminación de este trabajo, el CEIP Blasco Ibáñez y el consistorio local "reafirman su compromiso con una educación inclusiva, innovadora y transformadora", enviando un mensaje claro a la sociedad: la escuela pública tiene la capacidad y la responsabilidad de actuar como un "motor de cambio hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva".