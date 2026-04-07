Cullera: Fiestas Mayores para todas las generaciones

Cuando el calendario marca el fin de las Fallas y la Semana Santa, todos los caminos festivos conducen a la capital turística de la Ribera Baixa. Es el momento en el que Cullera se engalana para vivir sus Fiestas Mayores en honor a la Mare de Déu del Castell, una cita que este 2026 (del 11 al 19 de abril) promete trascender su carácter de tradición y devoción para consolidarse como epicentro cultural y lúdico de la Comunitat Valenciana. Todo bajo la atenta mirada de ‘La Moreneta’, donde la ciudad despliega casi un centenar de actividades de todo tipo y para todos los púbicos.

Todo comienza con la emotiva ‘Baixà’, el descenso de la imagen desde el Castillo hasta el corazón de la ciudad, y concluye con la ‘Pujà’, el simbólico retorno de la virgen a su santuario para seguir custodiando a los y las cullerenses. Entre ambos hitos, Cullera se sumerge en una identidad propia a través de actos que quitan el aliento, como el Rosario de la Aurora del Raval, la solemne procesión de San Vicente o el traslado a la Bega-Port. Especial mención merece el Rosario de la Aurora de San Antonio, un momento de belleza y emoción inigualable donde la imagen se adentra en las aguas del Mediterráneo.

Más allá de la devoción, las calles se convierten en un pura vida. Danzas populares, desfiles de bandas y la multitudinaria cabalgata de disfraces se entrelazan con casi un centenar de actividades que garantizan un sin parar en el municipio, y donde la música y los conciertos desembocan un papel de protagonistas.

Porque si algo define las Fiestas Mayores de Cullera es la ambición de su cartel sonoro, erigiéndose como eje vertebrador de las fiestas y con una premisa clara: todos los conciertos son gratuitos.

Público de todas las edades durante un concierto de las fiestas mayores de Cullera. / L-EMV

El gran hito llegará el jueves 16 de abril. Cullera ha sido elegida como una de las paradas imprescindibles de la gira de despedida de La Fúmiga. Será una noche histórica, no solo por la carga emocional del adiós, sino porque supone la primera vez que una banda que canta en valenciano encabeza el concierto principal de las fiestas. Esta apuesta por la lengua propia se refuerza con el Festival Marítim, donde el talento de Els Catarres, Esther, Reina Mora y los locales Gramoxone Ska Band demostrarán la excelente salud de la escena actual. El orgullo local también tiene nombre propio: Juvika. La artista cullerense, que ha revolucionado las Fallas este año con su versión tecno de ‘Xiqueta meua’ llevará su frescura al escenario.

Ocio para todos los públicos

La variedad de estilos asegura que cada visitante encuentre su espacio. El miércoles 15 de abril la energía de Efecto Pasillo contagiará a la ciudad con sus míticos temas; la Noche de la Aurora del Raval será una velada de fusión flamenca con Lorena Santos y David Jiménez, y con uno de los artistas del flamenco-pop espanyol más reconocidos, Demarco Flamenco; para los más nostálgicos Helena Bianco recuperará los clásicos de los 60 y 70 el martes 14 de abril, y los míticos Los Brincos celebrarán su 60 aniversario el sábado 18.

Ese mismo sábado 18 será todo un maratón. Una jornada frenética con cuatro escenarios simultáneos. Una Fiesta Joven con macrodiscomóvil y los dj Luc Loren, Dj Bacardit, Joel Moreno y Lluis B; el Cullera Reggaeton Noche de la Aurora con la actuación de la Zowi y Don Dale Djs; un tardeo Remember que se alargará hasta las 3.30h de la madrugada con dj locales, y que contará también con un concierto para los amantes del pop-rock nacional con leyendas como Javier Andreu (La Frontera), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Manuel España (La Guardia).

El programa se completa con las orquestas Montecarlo y La Mundial, los musicales de ABBA y Friends, así como actividades para los más pequeños como el musical ‘Garfio y el legado de Peter Pan’ o una fiesta de disfraces ‘Universo Cantalandia’.

También habrá momentos para el prestigioso Certamen Nacional de Bandas de Música, la semana de Toros de la Peña el Burladero y el innovador Metroteatro de K-lidoscopi. Todo ello, por supuesto, bajo el estruendo de un calendario pirotécnico de primer nivel.