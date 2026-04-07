El instituto de Cullera se consolida como referente de la innovación educativa al ganar el premio de Alzira

Un proyecto que aplica la inteligencia artificial al aprendizaje de la botánica presentado por el departamento de Agrària del IES Blasco Ibáñez de Cullera, un centro que imparte el ciclo formativo de grado medio en Jardinería, se ha adjudicado el premio de innovación educativa “Ciutat d’Alzira” que convoca el departamento de Educación del ayuntamiento de la capital de la Ribera Alta.

El proyecto denominado “Botanical AI Card” utiliza herramientas de inteligencia artificial para crear tarjetas botánicas digitales que ayuden al alumnado a identificar especies vegetales y a aprender vocabulario técnico en diferentes lenguas. El objetivo es reforzar el plurilingüismo y facilitar la comprensión de los nombres científicos y de los términos profesionales del sector de una forma más visual, práctica y adaptada al contexto actual.

Se trata de la segunda vez que el departamento de Agraria del IES Blasco Ibáñez de Cullera logra este premio, que ya obtuvo en 2014 con el proyecto “Amb els peus a terra”. Fuentes del Ayuntamiento de Alzira destacan que el hecho de repetir el primer premio más de una década después “confirma la continuidad de una línea de trabajo centrada en la innovación educativa y en la mejora constante de la Formación Profesional. De hecho, el instituto de Cullera ha obtenido diferentes reconocimientos por esta labor y ese mismo año 2014 fue finalista autonómico en el Premio Acción Magistral, mientras que en 2016 obtuvo el Premi Agroambiental Ciutat de Cullera por el proyecto “Espais verds sostenibles als centres educatius” y una segunda plza en los Skills FP de la Comunitat Valenciana en la especialidad de Jardinería Paisajística.

El alumnado del departamento también ha destacado en diferentes certámenes profesionales. En 2018 consiguió el tercer premio en el concurso Espacios 2 x 2 de la feria Iberflora, mientras que un año después el departamentop recibía una mención honorífica en el premio Grandes Profes, convocado por la Fundación Atresmedia y el Ministerio de Educación, y también quedó finalista en los Premios Aprendizaje-Servicio.

Por otra parte, en 2020, el proyecto “Plantant Valors” obtuvo el primer premio en los Premios Aprendizaje-Servicio en la categoría de educación ambiental, convocados por la Red Española de Aprendizaje-Servicio, la editorial Edebé y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Posteriormente, en 2021, el departamento también fue distinguido con el premio “Àrbres de Nadal SOStenibles”, impulsado por la Asociación Quera y el Consell de la Joventut de Mislata.

Además de los proyectos desarrollados en el ámbito local, el alumnado del departamento de Agrària participa también en iniciativas educativas de carácter internacional. En los últimos años ha tomado parte en proyectos e intercambios formativos realizados en Italia y Portugal, que permiten conocer otras formas de trabajo en el sector de la jardinería y compartir experiencias con estudiantes otros países. Este mismo curso, el alumnado volverá a participar en una nueva movilidad formativa en Italia.

El nuevo reconocimiento conseguido en 2025 confirma el trabajo continuado del Departamento de Agraria en proyectos educativos vinculados al medio ambiente, la sostenibilidad y la innovación pedagógica. Una apuesta que combina formación práctica, tecnología y contacto directo con el sector profesional.

El departamento de Agraria ofrece actualmente el ciclo formativo básico de Agrojardinería y Composiciones Florales y el ciclo formativo de grado medio de Jardinería y Floristería. Unos estudios orientados a formar profesionales para trabajar en jardinería, floristería, mantenimiento de espacios verdes, paisajismo o producción de plantas en vivero.

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Con proyectos como “Botanical AI Cards”, el departamento refuerza su papel como espacio de formación profesional innovador, conectado con el territorio y abierto también a experiencias educativas internacionales vinculadas al sector verde.