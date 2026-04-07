Montserrat inicia las obras de la rotonda que evitará cruces peligrosos

El municipio de Montserrat inicia hoy 7 de abril de 2026 las obras de remodelación de la intersección de la carretera CV-416, una actuación impulsada por la Diputació de València que permitirá transformar este punto en una glorieta para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los accesos más transitados del municipio.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Geocivil S.A., supondrán la sustitución del actual cruce, considerado peligroso por la población, por una rotonda de dos carriles que ordenará los accesos al núcleo urbano, al polideportivo y a vías clave como la avenida Jaume I y la calle Josep Renau, además de mejorar las conexiones en dirección a Chiva y Montroi.

"Expropiamos los terrenos sin ningún problema"

El alcalde de la localidad, Sergio Vilar, en declaraciones a Levante-EMV valoró la actuación como “muy positiva” y destacó la implicación municipal para desbloquear el proyecto. “Es una obra muy positiva porque es una intersección complicada. Como ayuntamiento tuvimos que expropiar todos los terrenos para agilizar los trámites con la Diputación. Iniciamos el proceso de negociación con los vecinos y no nos pusieron ningún problema”, explicaba.

Croquis del proyecto de la nueva rotonda a la entrada de Montserrat. / Levante-EMV

Plazo previsto de dos meses

La previsión del consistorio es que las obras estén finalizadas en un plazo aproximado de dos meses, con el objetivo de que la infraestructura esté operativa para verano. “La idea es que para agosto, cuando celebramos las fiestas patronales, esté ya todo en marcha, porque son unos meses intensos por el nivel de tráfico”, señalaba Vilar, quien incidió en que esta mejora también facilitará la entrada de vehículos procedentes de urbanizaciones cercanas, especialmente desde Turís.

Durante la ejecución de las obras no se interrumpirá la circulación, ya que esta carretera no cuenta con itinerarios alternativos. "No cortarán la circulación porque esta vía no tiene otra opción para que pasen los coches. Es cierto que tardará un poco más el tráfico, pero estará en funcionamiento el tránsito, no se parará", añadía el alcalde.

Rotonda con cuatro ramales

La actuación cuenta con una inversión de 565.000 euros y responde a una reivindicación histórica del municipio para resolver los problemas de seguridad en este punto. El proyecto contempla la construcción de una plataforma giratoria con cuatro ramales: uno de conexión con la CV-416 en dirección Chiva, otro hacia la calle Josep Renau, un tercero hacia la avenida Jaume I y un cuarto en dirección Montroi, a través de la avenida Carles Salvador.

Además, se mejorará el acceso al polideportivo con un ramal específico de un solo sentido y se llevarán a cabo actuaciones complementarias como la reposición de vallados, tuberías de agua potable y canalizaciones de telefonía.

Con esta intervención, la Diputación pretende no solo reducir el riesgo de accidentes en un cruce con escasa visibilidad, sino también avanzar en la ordenación urbana del municipio y facilitar futuras conexiones viarias contempladas en el Plan General de Montserrat.