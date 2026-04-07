El PSPV-PSOE denuncia que la policía de Algemesí patrulla con chalecos antibalas “caducados”

El PSPV-PSOE de Algemesí ha denunciado que parte de la plantilla de la Policía Local ha patrullado con "chalecos antibalas con la vida útil superada desde finales de 2025". El grupo municipal incide en que la renovación de este equipo responde a "protocolos estrictos" que no se habrían cumplido en los plazos previstos, afectando a la seguridad de los efectivos policiales. La queja surgió a raíz de un informe realizado por parte de UGT en el último trimestre de 2025, que alertaba de la próxima fecha de vencimiento del equipamiento de seguridad. Según ha explicado a Levante-EMV el concejal de Seguridad Ciudadana, Kiko Reinoso, la vida útil recomendada de los chalecos antibalas es de diez años, “pero hay técnicos e informes que aseguran que puede durar hasta los veinte años”. No obstante, reconoce que efectivamente, la fecha recomendada para su renovación vencía en diciembre de 2025 y, tras el informe sindical, se ha procedido a solicitar unos nuevos chalecos que por problemas de stock aún no han llegado, indica. “En breve llegarán”, añade.

Etiqueta de los chalecos antibalas, con la fecha de fabricación y la indicación de los diez años de garantía. / Levante-EMV

Reinoso asegura que “no hay falta de seguridad” y que los agentes “no están desprotegidos”. A pesar de que algunos de los chalecos están remendados por dentro, de acuerdo con las imágenes facilitadas por el PSPV-PSOE, “la durabilidad depende del uso de cada pieza, y eso varía según las personas. Que esté gastado por dentro no indica que no sea fiable. Lo que se ha de tener en cuenta son las placas balísticas, no el tejido”, dice.

Los socialistas han manifestado asimismo su preocupación sobre el aumento de la criminalidad en Algemesí. Según los datos extraídos del último balance del Ministerio del Interior, mientras que a nivel nacional se registra una "leve reducción de la criminalidad convencional del 0,2%", el municipio experimenta una tendencia opuesta con un "incremento del 15,2% en un solo año". Para ellos se trata de una "anomalía dentro del mapa de la seguridad en España". Esta evolución sitúa a la localidad "fuera de la dinámica general" , especialmente cuando se compara con municipios cercanos de características similares como Cullera, Xirivella o Xàtiva, que han logrado reducir su delincuencia en un 10,7%, 6,1% y 2,3% respectivamente. Para los socialistas, esta "divergencia no es territorial, sino local", apuntando a factores internos como la clave de este empeoramiento de las cifras.

Reinoso contesta que el aumento de la criminalidad depende de muchos factores (educativos, sociales, demográficos, etcétera) y que no es partidario de “hacer comparativas”. Prefiere mirar la tasa de criminalidad (que estudia el número de delitos según la población), que sitúa a Algemesí por detrás de Alzira y Sueca, o “la efectividad policial, con datos muy buenos para Algemesí por el nivel de detenciones y por la buena capacidad reactiva y preventiva tanto de la Policía Local como la Policía Nacional”.

Además, en el análisis de la gestión policial, los socialistas revelan "desajustes en la estructura de mando" , subrayando que el nombramiento del Inspector-Jefe se retrasó cerca de un mes. Este "vacío de dirección" habría dado lugar a una etapa marcada por la "interinidad y la falta de coordinación operativa". Y vinculan el aumento de la inseguridad con el "estado del espacio urbano", señalando específicamente al barrio del Raval, con diversos inmuebles de propiedad municipal en un "avanzado estado de degradación". Se trata de "edificios en ruina, sin intervenciones de consolidación ni medidas de protección efectivas" , lo que ha derivado en problemas de "ocupación e incendios recientes". La formación critica la "falta de actuación" y la "ausencia de tapiados, derribos o procesos de rehabilitación" , factores que han consolidado estos inmuebles como "focos de riesgo persistentes" con un impacto directo en la convivencia vecinal.

Para Reinoso, el tema de la seguridad ciudadana merece “un análisis riguroso”, al tratarse de un ámbito “que tiene detrás una problemática muy complicada”. Y concluye que “se está trabajando muy bien en Algemesí”.