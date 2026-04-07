Real prohíbe la instalación de tanatorios o velatorios en zonas residenciales

El Ayuntamiento de Real aprobó en el último pleno una modificación puntal de las normas subsidiarias, la herramienta de planeamiento urbanístico que rige en aquellos municipios que carecen de plan general, por la que se prohíbe el uso funerario, es decir, la instalación de un tanatorio o velatorio en un entorno residencial. El acuerdo contó con el respaldo unánime de todos los grupos políticos con representación municipal y, según ha explicado el alcalde de Real, Gerardo López, responde al malestar detectado entre la ciudadanía tras extenderse el rumor sobre la posible apertura de un tanatorio en la localidad.

López asegura que si bien en un momento dado hubo alguna consulta o solicitud de información en este sentido, nadie ha presentado formalmente ninguna petición ni proyecto en el ayuntamiento de forma oficial. Con todo, la corporación ha constatado “que la gente no está por la labor” de que pueda instalarse un tanatorio o velatorio en un entorno residencial y existe consenso en que la mejor ubicación sería el polígono industrial que, por otra parte, incide el alcalde, “está pegado al pueblo” por lo que la distancia no supondría un obstáculo.

El acuerdo adoptado alude a la zona residencial de l’Eixample, aunque el alcalde de Real ha señalado que supone en la práctica extender la prohibición a todo el caso urbano. Los servicios técnicos han valorado que en el actual articulado no existe exclusión explícita de estos usos a pesar de que la presencia de un tanatorio ya resulta incompatible en la zona dado que algunas prácticas que se realizan en estas instalaciones tienen la consideración de insalubres, mientras que el uso velatorio no se excluye abiertamente en las Normas Subsidiarias.

Con el argumento de garantizar la calidad de vida de los vecinos, minimizar molestias en forma de tráfico o aglomeraciones de gente y proteger el uso residencial dominante, el ayuntamiento ha aprobado de forma inicial esta modificación de las normas urbanísticas “para prohibir tanatorios y velatorios en zonas residenciales”. El acuerdo busca reubicar estos servicios en zonas industriales próximas al cementerio.

Noticias relacionadas

El alcalde de Real ha recordado que tanto en Montroi como en Montserrat, localidades más próximas que sí cuentan con tanatorio, estos servicios funerarios están ubicados en el polígono industrial y que la modificación puntual de las normas subsidiarias de Real aprobada en el último pleno va en esta misma dirección.