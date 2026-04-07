La venta de 30.000 abonos a falta de cuatro meses para el Zevra de Cullera augura un nuevo récord de público

Cullera se prepara para volver a situarse en el epicentro musical del verano. El Zevra Festival encara su quinta edición con cifras que apuntan a un nuevo récord de asistencia: más de 30.000 abonos ya vendidos cuando aún faltan casi cuatro meses para su celebración. Un ritmo de venta que hace prever un lleno absoluto e incluso superar los registros alcanzados en 2024.

El macroevento, que se desarrollará del 24 al 27 de julio en la playa de Cullera, aspira a congregar a más de 45.000 personas diarias en un recinto de 300.000 metros cuadrados junto a la desembocadura del río Júcar. Ocho escenarios simultáneos albergarán actuaciones y sesiones de DJ desde las 17.00 horas hasta bien entrada la madrugada, en una propuesta que combina reggaetón, pop, música urbana y electrónica.

El tirón de los grandes nombres vuelve a ser determinante. Nicky Jam, Ozuna y Anuel AA encabezan un cartel. A ellos se suma una nómina de artistas que amplía el espectro musical del festival, como Leire Martínez, Saiko, Chanel, Metrika o La Pantera, entre otros.

Cartel por días

Como novedad, la organización ha dado a conocer la distribución del cartel por días y ha activado la venta de entradas para jornadas sueltas. El viernes 24 estará liderado por Nicky Jam, acompañado por nombres como JC Reyes o Leire Martínez. El sábado 25 será el turno de Ozuna, junto a Saiko, Omar Montes o Luar La L. El cierre, el domingo 26, tendrá como protagonista a Anuel AA, con actuaciones destacadas de Chanel, Juan Magán o Álvaro Soler.

De arranque incierto a cita consolidada

Este quinto aniversario de Zevra representa un momento de madurez para el festival. Nacido en 2022 tras el parón de la pandemia, el evento tuvo que reinventarse incluso antes de su estreno, trasladándose a contrarreloj desde Tavernes de la Valldigna a Cullera por problemas de espacio. Cinco años después, el tándem que forma junto a Medusa se ha convertido en uno de los principales motores del verano musical valenciano.

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El abono completo para las tres jornadas se mantiene en 97 euros, mientras que las entradas de día suelto parten desde 59 euros.