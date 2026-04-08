Un lotero de Carcaixent entrega dos de los mayores premios del día en la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 7 de abril ha dejado en Carcaixent dos de los mayores premios del día. La administración de loterías número 4 “La Pilota” mantiene la racha que le ha llevado a repartir media docena de premios desde que empezó el año en distintos sorteos y selló los boletos agraciados con dos de los cuatro premios de segunda categoría, a los que han correspondido 35.226,63 euros. El propietario de la administración apunta que es la primera vez que da dos premios así a la vez, aunque señala que, si se repasan los listados, “ha pasado bastantes veces en otras administraciones”, y apunta que los afortunados deben ser dos amigos que optaron por jugar con la misma combinación de números.

No hubo en el sorteo del martes ningún acertante de primera categoría, es decir, con seis aciertos, por lo que se genera un bote para el próximo sorteo en el que un único acertante podría ganar 600.000 euros, y sólo cuatro de segunda (cinco aciertos más el complementarios), a cada uno de los cuales ha correspondido un premio de algo más de 35.000 euros. Uno de los boletos agraciados se selló en Barcelona, otro en Vilaboa (Pontevedra) y los dos restantes en la administración ubicad en la avenida Joan XXIII de Carcaixent.

Una administración en racha

El propietario ha explicado que se trata de dos boletos diferentes y considera que lo más probable es que corresponden a dos personas que optaron por jugar con la misma combinación.

“Estamos teniendo suerte, es algo que no nos creemos”, comenta el titular de la administración sobre la racha que llevan desde que comenzó el año, ya que han repartido media docena de premios entre Bonoloto y la Quiniela de fútbol.