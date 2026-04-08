Almussafes recauda más de 1.000 € para la investigación del cáncer infantil en la gala de la infancia
Aspanion recibe los fondos tras el musical solidario ‘Pinocha’
El municipio de Almussafes ha recaudado un total de 1.026 euros para la investigación del cáncer infantil gracias a la celebración de la Gala Solidaria de la Infancia 2026, celebrada este martes en el auditorio del centro cultural con una destacada asistencia de público familiar.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Almussafes junto al Consell de la Infància i Adolescència dentro del programa Almussafes Ciutat Educadora, destinará la cuantía a Aspanion, asociación de padres de niños con cáncer, por decisión de los propios integrantes del consejo infantil.
La jornada solidaria contó como acto central con la representación de Pinocha, el Musical, espectáculo de la compañía Dubbi Kids nominado a mejor musical familiar en los Premios Max 2025 y finalista en los premios TEATREMUSICAL 2025.
La propuesta escénica, dirigida al público infantil y familiar, combinó teatro musical, títeres artesanales, proyecciones audiovisuales y canciones originales interpretadas en directo. La obra relata la historia de Valentina, creadora de un títere de madera llamado Pinocha que cobra vida y emprende una aventura para viajar a la Luna, revisitando algunos de los pasajes más conocidos del clásico cuento de Pinocho desde una perspectiva contemporánea.
Sobre el escenario, cuatro intérpretes dieron vida a quince personajes en una puesta en escena dinámica que logró captar la atención del público y convertir la representación en una experiencia inmersiva.
La concejala de Infancia y Juventud, Dalya Ríos, fue la encargada de abrir el acto con la entrega de un cheque solidario por valor de 1.026 euros, procedentes de la venta de entradas y de las aportaciones realizadas a través de la Fila 0. La recaudación fue recogida por María José Girona, en representación de la Junta Local contra el Cáncer.
Durante su intervención, la edil destacó que “el donativo de este año se destinará a la investigación del cáncer infantil, una causa necesaria y esencial”.
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