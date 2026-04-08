La banda de música que cambió su nombre de herbicida por el de una mala hierba se despide en Cullera

La histórica banda cullerense Gramoxone Ska Band, posteriormente conocida como Malajunça Ska Band, pondrá el punto final definitivo a su trayectoria con un concierto de despedida que tendrá lugar en el Festival Marítim de Cullera, este sábado a partir de las 23,30 h en el parking de la Rada, dentro de la programación musical de las fiestas mayores de la ciudad.

El concierto supondrá la despedida simbólica de una de las formaciones pioneras del ska-rock en valenciano, nacida en Cullera a principios de los años noventa y recordada por su mezcla de ritmos festivos, letras irónicas y una fuerte conexión con el público joven de aquella década.

Un grupo surgido en la escena musical de los años noventa

La historia de Gramoxone Ska Band comenzó alrededor de 1991 cuando un grupo de jóvenes músicos de Cullera decidió formar una banda influida por el ska británico, el punk europeo y el rock alternativo que empezaba a expandirse por los circuitos musicales del Mediterráneo. Una banda que fue pionera en aquellos momentos de lo que después sería el ska valenciano.

Entre sus referencias musicales destacaban grupos como Madness o Kortatu, cuyas influencias se reflejaron en un sonido que combinaba ska, reggae, punk y rock festivo. Desde sus primeros conciertos en bares, fiestas populares y salas de pequeño formato, la banda fue ganando notoriedad en la escena alternativa valenciana.

Durante los años noventa actuaron en numerosos escenarios de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares, compartiendo cartel con bandas que más tarde marcarían el desarrollo del rock en valenciano, como Obrint Pas, Svayers, Brams o Dr. Calypso.

Una imagen de la banda en su etapa inicial. / Levante-EMV

Un nombre que generó polémica

En sus inicios el grupo utilizaba el nombre Gramoxone Ska Band, inspirado irónicamente en una marca de herbicida agrícola muy conocida en el ámbito rural valenciano. Sin embargo, cuando la banda empezó a adquirir mayor visibilidad, la empresa propietaria de la marca solicitó que dejaran de utilizar esa denominación.

La respuesta del grupo fue tan ingeniosa como simbólica. Decidieron rebautizarse como Malajunça, nombre popular de una mala hierba —Cyperus rotundus— conocida precisamente por su resistencia a ese herbicida.

La anécdota llegó incluso a inspirar una referencia literaria en la novela “Sociedad limitada” del escritor valenciano Ferran Torrent, donde aparece un grupo ficticio con un nombre similar.

Una discografía breve pero influyente

Aunque su trayectoria discográfica fue relativamente corta, la banda dejó varios trabajos que circularon ampliamente por el circuito musical alternativo. En 1994 publicaron la maqueta “I Congrés de Figures Mundials”, grabación que les permitió consolidar su presencia en el panorama ska valenciano.

Posteriormente apareció “II Congrés de Figures Mundials”, ya bajo el nombre Malajunça, y más tarde el recopilatorio “L’acabose: III Congrés de Figures Mundials”, que incluía canciones anteriores, temas inéditos y grabaciones en directo.

Entre sus canciones más recordadas figuran títulos como “Canal Bou”, “La targeta del paro”, “Nascut per a estar begut” o “Que no torne Déu”, piezas en las que combinaban crítica social, humor y referencias a la vida cotidiana valenciana.

Una banda que dejó huella en la música valenciana

La figura más visible del grupo fue su cantante, Pep Bolinches, fallecido en 2019 y recordado dentro de la escena musical valenciana por su carisma sobre el escenario y su capacidad para conectar con el público.

Aunque la banda anunció su disolución en 2002, sus miembros han mantenido durante años una relación cercana con el público y participado ocasionalmente en conciertos especiales.

Una despedida especial en casa

Más de treinta años después de sus primeros ensayos en Cullera, Gramoxone Ska Band prepara ahora su despedida definitiva. El concierto tendrá lugar en el Festival Marítim, uno de los principales escenarios musicales de las fiestas mayores de la ciudad.

La actuación servirá como homenaje al grupo por su trayectoria y su aportación a la música en valenciano, recordando una etapa en la que el ska festivo empezó a abrirse camino desde pequeños escenarios locales hasta convertirse en una parte reconocible del panorama musical valenciano.

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Con este último concierto, Cullera despedirá a una banda que contribuyó a poner ritmo y reivindicación a toda una generación. Además y de forma definitiva se rendirá un merecido homenaje a Bolinches.