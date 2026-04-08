Benifaió exige a una industria ubicada junto al casco urbano que aclare una fuerte explosión que alertó a los vecinos

El silencio del Viernes Santo se vio roto por una fuerte explosión a las 8 horas de la mañana en Benifaió. El estruendo lo notaron con mayor intensidad los vecinos de la calle Alginet, sobre todo las viviendas más próximas a la vía del tren y procedía de la industria Roquette Laisa, cuya planta está a la otra parte de la línea ferroviaria, a escasos 50 metros de las casas. Pero la detonación llegó a zonas más lejanas, como la Plaça Major, donde está el ayuntamiento. La alcaldesa de Benifaió, Marta Ortiz, asegura que recibió avisos de los vecinos y contactó de inmediato con la industria, donde un empleado quitó importancia a la deflagración y le explicó que se había producido al registrarse una fuga en una tubería durante las labores de mantenimiento que, tradicionalmente, se realizan en Viernes Santo porque es un día en el que la planta para su producción, detalla la alcaldesa a Levante-EMV.

Tras la explosión, varios vecinos de la calle Alginet subieron a sus terrazas para tratar de detectar la procedencia del impacto. Una de ellas fue Paqui Moreno, presidenta de la recién creada Associació Ecologistes de Benifaió, quien avistó con unos prismáticos cómo salía despedido “algo de una chimenea” ubicada en la zona más alejada de la planta. A pesar de la distancia, destaca, “el estruendo fue muy grande y nos asustamos”. Este relato coincide con el de otras vecinas de la zona y con los mensajes recibidos en el ayuntamiento. El portavoz del grupo municipal socialista, Xavier Martínez, asegura que el “ruido fue muy fuerte” y que se produjo después de varios días de “emisiones de polvo” desde la factoría.

“No nos vamos a conformar con una explicación telefónica de lo ocurrido, el Ayuntamiento de Benifaió le ha requerido un informe completo de lo ocurrido a la empresa para que no detalle lo que ha pasado”, anuncia Xavier Martínez.

Roquette Laisa es una industria catalogada como peligrosa (Grupo A) que se dedica principalmente a la fabricación de almidones, glucosas y productos amiláceos derivados del maíz. Se trata de una factoría que ha ido creciendo desde su ubicación inicial, junto al casco urbano, y que acumula una larga lista de molestias por sus emisiones y vertidos, como recientemente denunciaron los ecologistas de Benifaió. Se han registrado también diferentes accidentes: un incendio en 2019, una explosión en 2021 y un accidente laboral en 2022 y los sindicatos han denunciado en varias ocasiones falta de medidas de seguridad adecuadas y exigieron mejoras en los protocolos, según detallan los ecologistas. Este periódico intentó ayer contactar con algún responsable de la empresa, pero no contestaban al teléfono.

Informar sobre el protocolo de emergencia al pueblo

A pesar de este historial, se desconoce si existe un protocolo de actuación en casos de emergencia. “El viernes cuando se produjo la explosión la empresa activó su protocolo interno, pero no conocemos cuál es el modo de proceder en relación con la población”, dice Xavier Martínez. En este sentido, el ayuntamiento también va a solicitar a la industria que informen sobre el protocolo previsto para situaciones de emergencia, un documento que Martínez considera que debe compartirse con los vecinos para que toda la población sepa cómo actuar.

Más información y más control sobre la actividad y las emisiones

Esta petición coincide con las propuestas realizadas por la Associació Ecologistes de Benifaió al concejal de Medio Ambiente, Andrés Blázquez, que se comprometió a analizarlas y darles respuesta. La explosión ha acelerado este trámite y ha llevado al ayuntamiento a tomar la iniciativa y pedir explicaciones a la industria. La presidenta de los ecologistas explica que la explosión se produjo "en una de las chimeneas más apartadas, ¿pero si se hubiese dado en una de las que están junto a las vías del tren y junto al pueblo, qué hubiera podido pasar?". Moreno recuerda que la asociación ya ha pedido más control y más información sobre la actividad de la fábrica y sobre las emisiones al aire, tanto de humos como de vertidos volátiles de residuos.

En este sentido, el Ayuntamiento de Benifaió ha informado también de que contratarán a una empresa para que mida la calidad del aire en Benifaió tras detectar un aumento en las emisiones y una mayor dispersión de los malos olores procedentes de la planta.