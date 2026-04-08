La Diputación aprueba 14 nuevos proyectos del Pla Obert en la Ribera con una inversión de 2,5 millones

La Diputació de València ha aprobado un nuevo decreto del Pla Obert, el principal programa inversor de la corporación provincial, que da luz verde a once proyectos de la Ribera Alta, los cuales suman una inversión total de 2.080.000 euros; y a otros tres proyectos en la Ribera Baixa, con una inversión de 467.000 euros. En concreto, la institución provincial va a financiar 11 nuevos proyectos en los municipios de Tous, Cotes, Massalavés, Algemesí, Alfarp, Castelló, Benimodo, Sellent y Antella; y otros tres en Corbera, Fortaleny y la Mancomunitat de la Ribera Baixa.

Entre las obras más destacadas aprobadas para la Ribera Alta en el último decreto del Pla Obert, destaca la urbanización de la plaza y la construcción de un nuevo edificio público en el Camí de la Fonteta de Antella, unos trabajos que la Diputación va a financiar con 873.000 euros. También son relevantes la renovación de aceras en la calle Joan Fuster de Algemesí, que requerirá una inversión de 402.000 euros, y la ampliación y acondicionamiento del Camino de Resalany en Massalavés, un proyecto para el que la Diputación va a destinar 291.000 euros.

El Ayuntamiento de Tous ha recibido luz verde para dos de sus proyectos: la rehabilitación de la zona infantil y la mejora de la accesibilidad en el parque San Miguel y los trabajos de mejora en el colegio Santa Bárbara. Asimismo, la localidad de Cotes podrá llevar a cabo la expropiación de una parcela y la adquisición de una solar para ampliar el centro social.

Otros proyectos que financiará la Diputación en esta comarca son la adecuación y mejoras en el Parque del Com de Castelló; la instalación de alumbrado público en Sellent; la adquisición de una carretilla elevadora eléctrica por parte del Ayuntamiento de Alfarp; y mejoras en la red de agua de Benimodo.

En cuanto a la Ribera Baixa, sobresale el proyecto de renovación del asfaltado en las avenidas Blasco Ibáñez, Alzira y Ribera Baixa, así como en las calles Sant Roc, Generalitat, Fortaleny y Ramón y Cajal en el municipio de Corbera. Se trata de unas obras que contarán con una inversión de 425.000 euros procedentes de la Diputación. Además en la localidad de Fortaleny se va a acometer una instalación solar fotovoltaica en el colegio San Antonio Abad; mientras que en el edificio de la Mancomunidad de la Ribera Baixa se va a financiar la sustitución de 65 pantallas LED.

Pla Obert

El Pla Obert de la Diputación suma ya 1.053 proyectos en marcha o ejecutados en las comarcas valencianas, con una inversión de 158 millones de euros de los 350 millones de los que consta el plan cuatrienal, principal programa inversor de la corporación. Estas cifras se han alcanzado tras la aprobación del último decreto, con fecha 30 de marzo, en el que se da luz verde a 66 iniciativas presentadas por 49 ayuntamientos y dos mancomunidades. “El Pla Obert incrementa su ritmo con el transcurso de la legislatura, tal y como habíamos previsto al dotarlo de mayor flexibilidad y sin tiempos cerrados”, destaca la vicepresidenta Natàlia Enguix.

Enguix es la responsable de Cooperación Municipal, el área que coordina el mayor plan inversor en la historia de la Diputació de València. En su opinión, “la evolución del programa demuestra que no nos equivocamos concediendo más facilidades a los ayuntamientos para presentar sus solicitudes en cualquier momento, permitiendo que maduren la decisión de en qué invertir el dinero, bien sea en pequeñas obras y adquisición de material o en grandes proyectos de legislatura que con menos tiempo es complicado poner en marcha”.

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La responsable de Cooperación coincide con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, en que el Pla Obert “es el reflejo de la cercanía que la institución debe tener con los 266 municipios de la provincia, las entidades locales menores y las mancomunidades”. Para Mompó, el programa inversor incluye “todo aquello que nos plantean los ayuntamientos y que necesitan sus vecinas y vecinos, desde actuaciones urbanísticas hasta mejoras de la accesibilidad y las zonas verdes y deportivas, pasando por la adecuación de edificios y la renovación del ciclo del agua, entre otras muchas solicitudes como la adquisición de materiales y vehículos municipales”.