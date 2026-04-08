La mota que protegerá Algemesí arranca tras desbloquear las expropiaciones del Raval

Las máquinas trabajan a buen ritmo en las obras de emergencia que se están desarrollando en Algemesí, Guadassuar y l’Alcúdia para reforzar la protección frente a futuros episodios de inundación en estas tres poblaciones fuertemente afectadas a causa del crecimiento del caudal del río Magro durante la trágica dana del 29 de octubre de 2024.

En Algemesí, las obras para la construcción de una mota de protección en la margen izquierda avanzan ya una vez resuelto el proceso de expropiaciones, que mantenía bloqueado el proyecto. Esta infraestructura se extenderá desde el puente de la carretera CV-42 hasta el barrio del Raval, donde el Ayuntamiento de Algemesí tiene en marcha un proyecto complementario para mejorar la defensa del municipio. Ambas actuaciones están concebidas de forma conjunta, ya que su eficacia depende de su ejecución coordinada, aseguran desde la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los trabajos impulsados por la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentran muy avanzados y se desarrollan con el objetivo de que finalicen en los próximos meses, previsiblemente en junio. La mota, diseñada para evitar la entrada de agua por el punto que provocó inundaciones el pasado 29 de octubre, tendrá una altura variable adaptada a las características de cada tramo y estará construida mediante gaviones, con refuerzo en su base mediante colchones reno, detallan.

Obras de la mota de Algemesí, en la margen izquierda del Magro y, al fondo, las casas del Raval. / C. Llorca Ibáñez

El Ayuntamiento de Algemesí prolongará la protección desde el Raval

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí proyecta la construcción de otra mota de protección desde el barrio del Raval hasta el núcleo urbano “que protegería toda la margen izquierda a su paso por Algemesí”, indica el alcalde, José Javier Sanchis. Será de aproximadamente de 2,20 m de altura. “Esta actuación, que no tendría que ser competencia municipal, se decide llevar adelante por parte del ayuntamiento al conocer que la CHJ no tenía previsto ejecutarla y al considerar que, con independencia de las actuaciones que tienen previstas, era indispensable proteger el municipio con un pretil más elevado, puesto que el actual es absolutamente insuficiente”, informa el primer edil. La fase 1, que iría desde el inicio del Raval hasta el final (altura del Pont Roig), está ya adjudicada y el proyecto se encuentra en fase de redacción. “No es un muro estrictamente, se trata de un talud elevado, que incorporará zona de paseo, arbolado y espacios de descanso”, detalla el alcalde.

Guadassuar pide mejoras en la CV522

En Guadassuar, las actuaciones también presentan un alto grado de avance tras la resolución de las expropiaciones. En este caso, se está ejecutando una mota de protección en la margen derecha, en la zona donde se produjeron las inundaciones del 29 de octubre de 2024. La infraestructura se construye con talud tendido de tierras y contará con refuerzo mediante colchones reno. Al igual que en Algemesí, se prevé que las obras estén finalizadas en el mes de junio. La mota de Guadassuar es la continuación de los trabajos realizados en Carlet y l’Alcúdia. Según el alcalde, Vicent Estruch, “protegerá y fortalecerá el talud del río Magro”. El consistorio también ha pedido a la Diputación de València que recupere el cambio de sentido que desapareció tras la dana en la CV522, unos trabajos de los que se está haciendo cargo la empresa TRAGSA.

Por su parte, en l’Alcudia se concentran los trabajos más avanzados. Las actuaciones consisten en la estabilización de la margen derecha del río mediante la construcción de un muro de gaviones de aproximadamente 1.000 metros de longitud, que se encuentra prácticamente finalizado.

Todas estas actuaciones forman parte de las obras de emergencia para la reparación de daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024 en el río Magro y afluentes, que se iniciaron en febrero de 2025 con un presupuesto estimado de 44 millones de euros. Concretamente, según informan desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, corresponden al tramo D de dicha obra de emergencia, que recorre los términos municipales de Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar y Algemesí. Se estima que solo para este tramo se destinarán en torno a 16,5 millones de euros.

Máquina trabajando en el Magro en Algemesí. / C. Llorca Ibáñez

Reducir los desbordamientos

El objetivo de las motas de protección que se están ejecutando en la margen derecha del río Magro en l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, es “reducir los desbordamientos hacia las poblaciones en caso de nuevas avenidas, sin incrementar el riesgo en las zonas menos vulnerables”, indican desde la CHJ. Las obras permitirán “mejorar significativamente la protección de los núcleos urbanos en estos municipios”, añaden.

Además de estas actuaciones, el ‘Plan de Recuperación y Mejora de la Resiliencia frente a las inundaciones’ contempla otras medidas en estudio en el río Magro, como la adecuación y mejora de la capacidad hidráulica del río Magro a su paso por Algemesí o las destinadas a conseguir que los flujos desbordados circulen preferentemente al norte de la población, siguiendo su camino natural, hacia l'Albufera de València.

Los trabajos que comprenden estas actuaciones consisten en la retirada de residuos obstructivos, el refuerzo de las riberas del río y la reparación de los daños en motas de protección y la reconstrucción de las mismas en las zonas que han quedado destruidas. Además, también se acomete el recrecido de determinados tramos de motas para aumentar el resguardo frente a posibles avenidas, así como la reparación y refuerzo de taludes en barrancos dañados, el refuerzo de muros existentes que no hayan sido destruidos en caso de que sean aprovechables, y demolición y reconstrucción en caso contrario. Las obras posibilitarán asimismo la ejecución de estructuras existentes previas a su destrucción por parte de la dana y la reposición de servicios, suministros y viales. Se trata de la “recta final” del proyecto, que se espera que concluya en junio del presente año.