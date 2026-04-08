Paqui Vallés se despide de la JLF de Alzira tras saldar las deudas con el superávit y las cuentas saneadas

Paqui Vallés protagonizó este martes su último acto como presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira: la asamblea de presidentes, donde presentó las cuentas del ejercicio, se aprobó el calendario para la renovación de los cargos y ofreció un discurso de despedida. Se va “contenta” y no podía ser de otra manera: el superávit registrado le ha permitido saldar las deudas que la JLF arrastraba desde 2020 cuando, a causa del recorte en la subvención del Ayuntamiento de Alzira motivado por la pandemia de Covid, se quedaron por pagar la ayuda a quince comisiones para compensar el pago del alquiler de sus casales (10.000 euros) y también los 600 euros correspondientes a los premios de la cabalgata del ‘ninot’. “Es un muy buen cierre de ejercicio. Estoy contenta porque hemos llegado a todo lo que habíamos previsto. No quería dejar deudas y uno de los objetivos era pagar lo que arrastrábamos del Covid”, explica Vallés. La ya expresidenta pidió permiso a los presidentes para destinar el remanente a saldar la deuda, una propuesta que se aprobó con aplauso, según describe Vallés.

Quedan dos partidas reservadas: una para la celebración de las paellas que se suspendieron por las lluvias, que tendrán lugar el 25 de abril, y otra de 10.000 euros para las elecciones del nuevo presidente, con la previsión de que si se presentan dos o más candidatos se deba llamar a las urnas a los cerca de 7.000 falleros de Alzira en una jornada electoral inédita, de acuerdo con los nuevos reglamentos, explica.

El 16 de abril se sabrán las candidaturas

Otro de los puntos tratados fue el calendario para la renovación de la presidencia: ayer se abrió el plazo para la presentación de candidaturas que se cerrará el 15 de abril a las 23,59 horas. El 16 de abril se sabrá cuáles son los candidatos. Como adelantó Levante-EMV, dos falleros han anunciado su candidatura: Luis Gisbert y Bernardo Cortés. Paqui Vallés desconoce si habrá otros nombres, y tampoco se atreve a asegurar que habrá dos candidaturas: “Eso lo sabremos el 16 de abril”. Y el 20 de abril se celebrará una nueva asamblea de presidentes y está previsto que los candidatos acudan para presentar sus propuestas a los presidentes de las comisiones falleras.

A partir del 16 de abril se desarrollará la campaña electoral hasta el 25 de abril. Si hay dos o más candidaturas, el mismo 26 de abril, por ser domingo, debería celebrarse la jornada electoral. Vallés ha solicitado al Ayuntamiento de Alzira que facilite un local donde poder realizar la votación, ya que el censo de electores es de casi 7.000 personas y se deben habilitar 6 mesas electorales, cosa que es muy difícil en la sede de la junta fallera.

Si hay solo una candidatura, la votación se desarrollará en las propias comisiones el viernes 8 de mayo. Y la apertura de los sobres con los resultados se hará en la sede de la JLF.

Un 2025 "difícil" y un 2026 "bonito"

Tras dar toda la información, Paqui Vallés agradeció a sus compañeros la dedicación y el trabajo realizado, que ha sido “mucho”. Tiene un recuerdo amargo de 2025: un año “difícil” en el que ella y su junta sufrieron “faltas de respeto, insultos e, incluso, agresiones”, algo que “no se puede tolerar”, dice. Sí tolera, asume y disfruta con las críticas hacia su desempeño, especialmente las de estas pasadas fallas: “Les he hecho fotos a todas e, incluso, me guardo algunos de los carteles, que me los han dado las fallas”. Son mensajes “que guardo en el recuerdo”. Este 2026, para Paqui Vallés ha sido “increíble, muy fácil, muy bonito y de mucho trabajo”. Entre sus logros destaca haber conseguido unos reglamentos consensuados y haber habilitado un programa informático para la gestión de los censos y las recompensas, que quedan para el que venga detrás. También considera importante la puesta a punto de la web de las Fallas de Alzira, “porque se merecen una buena página de presentación”. Y se va “contenta, orgullosa y con el corazón lleno de gente que me he encontrado por el camino y que se han convertido en importantes para mí”. Deja la presidencia de la JLF pero asegura que: “Continuaré trabajando desde mi comisión”, la falla l’Alquerieta.