La Pobla Llarga rescata el solar con el esqueleto de la residencia que la crisis dejó inacabada hace 17 años

El Ayuntamiento de la Pobla Llarga ha dado el paso que se presume definitivo para recuperar la parcela que cedió en su día para la construcción de una residencia para personas mayores, un proyecto que quedó inacabado hace 17 años, cuando únicamente se había construido la estructura de hormigón, como consecuencia de la crisis derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La corporación municipal acordó en el último pleno declarar la extinción de la concesión administrativa por la que cedió el terreno a una empresa que desapareció en junio de 2018, según se desprende del expediente municipal, al objeto de recuperar la parcela y, con ella, la estructura de hormigón, uno de los esqueletos que quedaron inacabados en la grave crisis que siguió al “boom” inmobiliario.

La alcaldesa de la Pobla, Neus Garrigues, ha explicado en el septiembre del año 2009 se inició un procedimiento de resolución del contrato, que incluso recabó el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu, aunque no se llegó a completar, por lo que ahora el ayuntamiento ha iniciado de nuevo el proceso. Garrigues ha evitado desvelar los planes del ayuntamiento tras la recuperación de los terrenos hasta tener completamente definida la posible solución.

Requerimiento de desalojo

El proceso para recuperar la propiedad del terreno incluye un requerimiento de desalojo por el que se emplaza a quien “pudiera ocupar o tener en su poder el bien demanial objeto de la concesión extinguida”, una parcela de 13.016 metros cuadrados de superficie, para que el plazo de ocho días naturales a contar desde este jueves proceda a dejar libre el terreno y a disposición del ayuntamiento, entregar las obras ejecutadas hasta el momento y retirar materiales y demás elementos que no formen parte de las obras revertidas. Se trata de un formalismo dado que, según ha confirmado la propia alcaldesa, la empresa privada que proyectó la residencia “ya no existe”.

El proyecto de construcción de esta residencia para personas mayores se gestó en la etapa del popular Rafael Soler como alcalde, casi en paralelo al cierre decretado a finales de 2008 de una residencia municipal con el argumento de que no podía dar un servicio adecuado a los ocho residentes que atendía ni el edificio que ocupaban se adecuada a la normativa vigente.

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En concreto, el ayuntamiento había adquirido unos años antes la parcela mientras que cedió a través de una concesión demanial a una empresa en enero de 2007. La concesionaria se debía encargar de la construcción y gestión de una residencia de personas mayores. Ese mismo mes se firmaba el acta de replanteo que permitía el inicio de las obras, si bien la empresa adjudicataria ya solicitó en septiembre una ampliación del plazo para acabar las obras, que quedaron paralizadas hasta el punto que el ayuntamiento inició el 14 de septiembre de 2009 un procedimiento de resolución del contrato que ahora ha retomado.