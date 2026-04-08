Real licita por 888.000 € la reforma de la casa de la cultura dañana por la dana
El proyecto contempla la renovación de la cubierta, que sufrió filtraciones, y la remodelación de la planta baja
El Ayuntamiento de Real ha licitado por más de 888.000 euros la reforma de la casa de la cultura, uno de los edificios municipales que sufrió los efectos de la dana de octubre de 2024, tanto por las filtraciones a través de la cubierta como por la acumulación de agua en la planta baja, en lo que representa una de las mayores inversiones en edificios municipales junto a la prevista en la reparación del polideportivo, donde la restauración de los daños se ha estimado en 2,7 millones de euros.
La corporación municipal aprobó en el último pleno tanto el proyecto de reforma de la casa de la cultura como el expediente de contratación de las obras una vez el Gobierno central, que financiará íntegramente esta actuación, ha dado el visto bueno a la memoria presentada por el ayuntamiento por un importe de 888.074,09 euros.
Paralelamente, el ayuntamiento también ha licitado la reforma del bar del polideportivo con un presupuesto de 270.000 euros. El gobierno municipal ha explicado que esta obra quedó desierta en una licitación previa y se vuelve a sacar rebajando las exigencias para las empresas que puedan optar. En este caso, la obra está financiada por la Diputación de València.
El alcalde de Real, Gerardo López, ha explicado que, en el caso de la casa de la cultura, los técnicos determinaron la necesidad de rehacer toda la cubierta, mientras que en el caso de la planta baja también se remodelará tras los daños provocados por la entrada de agua.
El ayuntamiento también ha distribuido en lotes la actuaciones de mejora en diferentes calles, en las que se mejorará el sistema de drenaje de aguas pluviales. Se ha licitado por 5,8 millones el lote que abarca las calles Sant Pere, Jaume I, Colón, Plaça del País València y Blasco Ibáñez, mientras que se han presentado dos memorias para actuar, por un lado, en las calles València, Buenos Aires y Cura Cortina, por importe de algo más de dos millones de euros, y en Gómez Ferrer, la Pau, un tramo de Mestre Romaguera, José María Regolf y Sant Vicent, con una inversión estimada en cuatro millones.
Un cuarto lote pendiente de definir en la memoria abarcaría las calles Doctor Fleming, Mayor, Sant Roc y el carrer Nou.
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