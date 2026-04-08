La Soledad reabrirá su dosel durante tres días en Alzira para propiciar nuevas visitas

Con el debate abierto sobre la posibilidad de adelantar los traslados de las imágenes de Semana Santa de Alzira como forma de poder exhibir los doseles durante más días y evitar las largas colas que se forman, la Archicofradía de la Virgen de la Soledad, que este año ha logrado el segundo premio en el concurso, aprovechará la celebración de la tamborada el sábado 18 de abril para reabrir el suyo durante tres días para ofrecer la posibilidad de contemplarlo a aquellas personas que no lo pudieron visitar o dar la oportunidad de volver a verlo a aquellas que sí tuvieron la ocasión de contemplarlo.

C. Llorca Ibáñez

Los doseles son una de las señas de identidad de la Semana Santa de Alzira. Se trata de unas composiciones artísticas efímeras, ya que apenas se pueden contemplar unos días, entre el Lunes y el Jueves Santo en el mejor de los casos. El montaje, en el que se invierten muchos meses de trabajo, se completa con el traslado de las imágenes a la casa de los clavarios o sedes de las hermandades y cofradías en las que se monta el dosel. La mayoría de los traslados se realizan ya en la tarde-noche del Domingo de Ramos y es a partir del día siguiente cuando se empiezan a exhibir. El Viernes Santo por la mañana se desmontan para devolver las imágenes a las andas para la procesión del Santo Entierro.

Este corto período de exhibición provoca largas colas que en muchos casos se prolongan hasta altas horas de la madrugada.

El propio presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alzira, José España, ha planteado la posibilidad de adelantar los traslados para paliar estas largas esperas, que generan quejas del público, aunque también ha reconocido que se trata de una decisión de cada cofradía.

La Archicofradía de la Virgen de la Soledad y de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ha anunciado la reapertura de su dosel del jueves 16 de abril al sábado 18, coincidiendo con la tamborrada. No es la primera vez que algunas cofradías reabren sus doseles fuera de la Semana Santa, sucedió en 2013 con motivo de la celebración de la Tamborada Nacional en la ciudad y también en 2019, coincidiendo con unas jornadas de intercambio cultural de jóvenes cofrades.

El dosel de la Soledad se podrá visitar el jueves 16 y el viernes 17 de abril de 17 a 22 horas y el sábado 18 de 10 a 14 horas, en el bajo que ocupa en la Plaça Germanies, según ha informado la propia cofradía.