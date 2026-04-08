El traslado del juzgado de paz de Carcaixent zanja 40 años de quejas por los problemas de accesibilidad
Las nuevas dependencias abrirán a partir del viernes en un local de la plaza Miguel Hernández que ocupaban hasta ahora los Servicios Sociales a pie de calle
La inauguración del nuevo centro de Servicios Sociales de Carcaixent hace escasamente un mes ha permitido agrupar al personal del departamento y, a su vez, liberar dependencias municipales para acabar con otro problema histórico: las barreras arquitectónicas para acceder al juzgado de paz. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Almiñana, ha recurrido a las redes sociales para comunicar que, a partir del próximo viernes, y “después de cuarenta años”, los ciudadanos no tendrán que volver a subir las escaleras que daban acceso al juzgado de paz, ubicado en el primer piso de un edificio ubicado en la plaza Mayor. El juzgado de paz abrirá sus puertas ese día en unas dependencias ubicadas en la plaza Miguel Hernández, 3, “un espacio a pie de calle, totalmente accesible y con las prestaciones para ofrecer un mejor servicio”, destaca el ayuntamiento.
El emplazamiento de juzgado de paz en un primer piso de un inmueble sin ascensor ha sido motivo de quejas y denuncias sindicales durante años, que alertaban no solo de las barreras arquitectónicas, sino también de la falta de mantenimiento del inmueble para asegurar un entorno adecudado para trabajadores y usuarios.
La falta de ascensor ha obligado durante décadas a miles de personas mayores, en unos casos con movilidad reducida o con problemas cardíacos o respiratorios, a subir las escaleras, o a que los trabajadores que prestan el servicio bajara a la calle para atender a los usuarios que no podían subir.
El CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) y la UGT (Unión General de Trabajadores) ya reclamaron en 2023 y 2024 respectivamente el traslado de este servicio.
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