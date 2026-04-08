El universo Star Wars llega a Carcaixent con talleres creativos con ladrillos Lego

El universo Star Wars llega este mes de abril a Carcaixent con la exhibición de figuras a tamaño real construidas con ladrillos Lego y talleres en el que los más pequeños pueden dejar volar su imaginación construyendo sus propias figuras. Se trata de una iniciativa del Centro Comercial Ribera del Xúquer. La actividad se desarrolla en una estructura ubicada en la planta alta, donde los niños pueden participar en talleres creativos y dar forma a sus propias construcciones inspiradas en la famosa saga galáctica. Como recuerdo de la experiencia, cada participante recibirá un diploma acreditativo tras completar la actividad.

Además, en la planta baja se ha instalado una gran estructura en la que se construirá una figura de Star Wars a tamaño real utilizando miles de ladrillos LEGO. El evento también cuenta con una zona “Building Happening”, donde los participantes pueden colaborar en la construcción de un Darth Vader pieza a pieza.

El espacio incluye también esculturas a tamaño real construidas con ladrillos LEGO de algunos de los personajes más icónicos de la saga, como Yoda, Rei, Stormtrooper y Chewbacca, así como dioramas inspirados en diferentes películas de Star Wars, zonas de construcción libre y espacios con videojuegos oficiales de la saga.

Uno de los momentos más esperados tendrá lugar el 18 de abril a las 17:30 horas, cuando La Terraza del centro comercial acogerá un Meet & Greet con un personaje de Star Wars, una ocasión única para que familias y seguidores de la saga puedan fotografiarse con ellos.

La organización también tiene previsto realizar un sorteo de varias cajas de construcción LEGO Star Wars. Para participar en las actividades será necesario consultar las bases y condiciones de acceso, disponibles en los canales oficiales del centro comercial.

Horarios de la actividad

El evento estará disponible en las siguientes fechas y horarios:

Jueves: 9, 16 y 23 de abril, de 17:00 a 21:00

9, 16 y 23 de abril, de 17:00 a 21:00 Viernes: 10, 17 y 24 de abril, de 17:00 a 21:00

10, 17 y 24 de abril, de 17:00 a 21:00 Sábados: 11, 18 y 25 de abril, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00

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El gerente del centro comercial ha señalado que "con este evento queremos ofrecer a las familias una experiencia creativa y participativa que conecte con una de las sagas más queridas por distintas generaciones".