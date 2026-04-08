El vuelco de un vehículo corta una ronda urbana de Alzira

El vuelco de un vehículo ha obligado a cortar durante cerca de dos horas y media la avenida Mestra Josefina Fernández, una ronda muy transitada en un borde urbano de Alzira, hasta que una grúa-pluma ha podido retirar el turismo accidentado pasadas las 12,30 horas. El percance se ha saldado sin heridos de consideración.

Los hechos se han producido en torno a las 10 de la mañana a la altura del colegio de Primaria e Infantil Ausiàs March después de que un vehículo impactara con otro estacionado y acabara volcando, según han confirmado fuentes de la Policía Local de Alzira. El conductor ha podido salir por su propio pie, aunque se ha solicitado la asistencia sanitaria al manifestar que se encontraba mareado. La Policía Local se ha encontrado el coche siniestrado cuando iba en su búsqueda tras recibir el aviso de que un turismo circulaba de forma errática.

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El conductor ha dado negativo en las pruebas del alcohol y drogas aunque ha manifestado haber tomado una medicación que puede estar en el origen de la pérdida de reflejos.