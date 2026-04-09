El Alzira se juega la salvación en varios grupos

Quince puntos quedan por disputar en la Tercera RFEF, pero la UD Alzira ha de poner el foco en diversos frentes. El primero, el suyo propio. Con el empate en Vila-real ante el Roda y las derrotas de Atzeneta y Utiel, los de Pascu Domingo han salido del descenso directo a Lliga Comunitat. Sin embargo, la decimoquinta posición puede no ser suficiente para salvar la categoría.

El descenso del Torrent será suplido con el ascenso del campeón del grupo 6. Aún así, hay varios equipos valencianos en peligro de jugar play-out. En el grupo 3 de Segunda RFEF, pese a la destitución de Miguel Ángel Angulo, el Mestalla ha perdido 5-3 contra el Andratx mallorquín y ha vuelto al puesto play-out. Tiene 35 puntos y cuatro de ventaja sobre el primer equipo que desciende directamente, el Barbastro. Los valencianistas jugarían la eliminatoria única por la permanencia ya que el Marino de Luanco, del grupo 1, sería el mejor de los cinco equipos que ocupan la posición 13 con 38 unidades y se libraría. Los otros rivales son ahora el Beasain (32), Puente Genil (36) y Fuenlabrada (33). En el grupo 3, el Castellón B saca tres puntos a los valencianistas al ganar al Espanyol B después de tres derrotas seguidas. En el grupo 5, el Elche Ilicitano ha abierto más diferencia con cinco puntos de ventaja. El que se ha complicado la vida ha sido el Intercity de Quique Hernández que lleva seis jornadas sin ganar y se ha puesto a cuatro puntos del play-out. Si uno de los equipos valencianos bajase y no ascendiese ningún conjunto de Tercera que disputará el play-off, arrastraría al 15º clasificado a Lliga Comunitat y por tanto al Alzira.

Por encima de los azulgranas, que tienen 27 puntos, está el Crevillent con 32; el Jove Español -próximo rival de los alziristas este sábado a las 18’30 h.- con 33; Roda, 34 y Hércules B y Soneja, 35. Tras jugar contra el equipo de Sant Vicent del Raspeig, los azulgranas tienen dos salidas, Saguntino (3º) y Vall d’Uixó (9º). Despedirán la liga en casa contra el Utiel (17º) y acabarán en Buñol (8º).

Su predecesor, el Crevillent recibirá el domingo al Atzeneta (16º) y alternativamente jugará contra el At. Levante (2º), Torrellano (7º), Recambios Colón (18º) y Roda (12º). El equipo en mejor forma de la zona media baja, el Jove Español, tiene un gran calendario. Después de visitar Alzira recibirá un Vall d’Uixó tranquilo por la permanencia, jugará en Utiel que va cuesta abajo, recibirá al Buñol, también salvado y con ajustadas posibilidades de play-off y acabará en Soneja.

Noticias relacionadas

Por detrás del Alzira está el Atzeneta que ha perdido los últimos cinco partidos después de empatar los tres anteriores y no gana desde hace dos meses. Los de la Vall d’Albaida tienen un calendario terrible ante cuatro equipos de play-off: tras jugar en el Enrique Miralles de Crevillent, se enfrentará a La Nucia, Vila-real, Ontinyent y Castellonense. Por último, el Utiel recibirá el sábado al colista, Recambios Colón y emulará el calendario blaugrana: Roda, Jove, Alzira y Vall d’Uixó.