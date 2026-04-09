Un aperitiu de ciència a les escoles d’Algemesí
El professor sènior Enric Ramiro ofereix un taller d’experiments per a l’alumnat dels centres educatius del poble
La Biblioteca Municipal d’Algemesí s’omplirà de ciència divertida durant el mes d’abril, gràcies a la col·laboració de la regidoria d’Educació i Cultura. Enric Ramiro Roca, professor sènior de la Universitat Jaume I de Castelló i veí de la ciutat, oferirà un taller d’experiments a tots els centres d’Algemesí.
Aquesta iniciativa es desenvoluparà a totes les classes de 4t de primària que ho han sol·licitat, i consistirà en la realització de pràctiques científiques molt divertides, utilitzant objectes casolans. Els grups d’alumnes acompanyats pels seus mestres respectius, es desplaçaran fins la Biblioteca amb l’objectiu de disfrutar d’uns experiments senzills però al mateix temps sorprenents.
Un pot de refresc, una botella de plàstic buida, un globus, una creïlla o una safata són alguns dels elements que s’utilitzaran per a descobrir els principis de la física. I es transformaran en el pot increïble, la botella impossible, els ulls de la creïlla o la safata voladora, entre altres activitats innovadores. El taller està centrat únicament en l’aire i l’aigua per a que no hi haja que comprar res especial, i poder realitzar-se en qualsevol lloc i circumstància.
A més a més, totes les pràctiques són explicades per a que l’alumne puga repetir-ho en la seua casa o en el col·legi d’una forma totalment autònoma. Com diu el professor Ramiro, no es tracta de formar científics sinó d’enamorar de la ciència com s’intenta fer amb la lectura. Cada xiquet i xiqueta estudiarà i treballarà en un futur en allò que li agrade o puga, però el que es pretén amb aquestes activitats és que tinga una actitud positiva cap a un saber global, on tant les ciència com les lletres són fantàstiques.
La idea del consistori i de la biblioteca a l’iniciar aquests tallers, és que tinguen continuïtat anual per a afavorir un ambient científic encara més positiu en una ciutat declarada científica, on sempre s’ha tingut una innovadora atenció en aquests temes. Un exemple ben il·lustratiu són els Premis de Divulgació Científica que fa anys organitza l’Ajuntament o els programes de Berca Televisiu que porta a les cases programes relacionats amb la física o les matemàtiques, i que tant d’èxit han tingut i valoració social al llarg del país.
Els tallers s’han centrat en 4t de primària, però són experiments que es poden fer de manera fàcil li divertida durant un esmorzar d’amics, després d’un dinar familiar, en una excursió o qualsevol celebració. Així s’ha demostrat la seua idoneïtat en Premis literaris, associacions festives i socials, entitats culturals i per què no, d’ací poc es podria ampliar la seua repercussió en bars i restaurants o esdeveniments esportius. I no importa l’edat, com ja s’ha demostrat en tots els cursos escolars des d’infantil fins la universitat, però també com a formació de mestres o grups de pensionistes.
