Una campaña que sortea 70 carros de compra fomenta el uso del valenciano en el comercio de Alzira
Más de 60 establecimientos se han adherido a la iniciativa municipal que se desarrollará durante el mes de abril
El Servei Alzireny de Promoció del Valencià de l’Ajuntament d’Alzira (Serval) ha iniciado una nueva edición de la campaña para fomentar el uso del valenciano en el comercio local bajo el lema «Avant va el carro».
Esta campaña sorteará 70 carros de la compra entre la clientela de los comercios que participan y, según ha informado el ayuntamiento, ya hay más de 60 establecimientos inscritos y el plazo sigue abierto hasta el 15 de abril.
El concejal de Cultura, Israel Pérez, ha destacado que “apostar por el valenciano es apostar por nuestra identidad, nuestra economía y la proximidad con la ciudadanía. El comercio es un espacio de socialización y uso cotidiano de la lengua e iniciativas como esta ayudan a normalizar y a hacerla más visible en el día a día».
Asimismo, el concejal ha añadido que «la respuesta del tejido comercial está siendo muy positiva y cada vez son más los negocios que entienden que el valenciano suma, genera proximidad y refuerza vínculos con la clientela».
El ayuntamiento distribuirá la próxima semana, el martes y el miércoles, un cartel informativo a los comercios, hojas de inscripción, una urna y un carro. Los clientes de estos establecimientos rellenarán los boletos con sus datos, que depositarán en una urna en cada establecimiento. El 27 de abril se recogerán estas urnas y el 30 de abril se extraerará de cada una de ellas el nombre de un ganador en un acto que tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento.
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