La caravana de Fallers pel Món desplaza más de 3.500 personas a Logroño

Las fallas ya se dejan ver en Logroño. La avanzadilla de la caravana de Fallers pel Món trabaja en los preparativos de un completo fin de semana festivo en la capital riojana, incluida la “plantà” de los monumentos, a la espera de que este viernes empiece a llegar de forma escalonada el grueso de la expedición, formada por más de 3.500 personas. Es la cifra que desplaza la organización, según comenta el presidente de la asociación, José Enrique Amores, mientras que muchos otros falleros y curiosos se desplazan con vehículos particulares. Los autobuses empezarán a salir este viernes por la mañana, otros lo harán a primera hora de la tarde y también está previsto que en la madrugada del sábado los últimos, detalla Amores.

Miembros de la organización ultiman los preparativos en la carpa instalada en Logroño. / Levante-EMV

La organización también ha instalado ya la carpa que se convertirá en el centro de operaciones de los próximos días.

La asociación Fallers pel Món tiene su origen en la Ribera y, en concreto en Carcaixent, aunque moviliza a falleros de numerosas comarcas, en una andadura que arrancó en 2013 en Ávila, entonces con Amores como presidente de la Junta Local Fallera de Carcaixent, y que ha llevado los principales actos de la fiesta fallera a ciudades como Granada, Toledo, Córdoba, Zaragoza, Salamanca, Andorra, Ciudad Real, Almería y Cartagena. Solo la pandemia ha frenado estas fiestas itinerantes desde que arrancó una experiencia, que este fin de semana recala en Logroño. Este año la representante mayor es Azahara Martínez, de Puçol. Estará acompañada por su madrina, Dafne Jaijo (de Cullera), y por una representante infantil, Karen García (de Carlet).

Una de las novedades que la asociación quería incorporar a la cita, una nueva imagen de la Mare de Déu dels Desemparats para la ofrena, no llegará finalmente a la cita por muy poco.

Amores ha ofrecido esta semana una rueda de prensa junto a la concejal de Festejos del Ayuntamiento de Logroño, Laura Rivas, para presentar las actividades que mostrarán a los riojanos la esencia de las fiestas falleras. Las autoridades locales ha estimado en torno a 1,5 millones de euros el impacto económico de la celebración de estas fiesta para la ciudad en la hostelería y el comercio, ya que solo en el hospedaje supera los 500.000 euros.

Las actividades comienzan este viernes con la recepción de diferentes colegios de Logroño y visitas de las cortes de Fallas a diferentes centros sociales por la mañana mientras que, por la tarde, habrá pasacalles con charanga. Entre las 19:30 horas y las 21:00 horas se celebrará el concurso de paellas con degustaciones y, a partir de las 22:00 horas, disco-móvil en el recinto del aparcamiento de Valbuena.

El sábado 11 de abril por la mañana habrá “photocall”, pasacalles y charanga, recepción de Fallers Pel Món a juntas locales e instituciones. A las 13:30 horas se celebrará la “Crida” desde el balcón del Ayuntamiento de Logroño y el himno para celebrar, a las 14:00 horas, la “mascletá” en la plaza del Ayuntamiento. La jornada transcurrirá con diferentes encuentros y comida con degustación de “fideuà” en el recinto de Valbuena, además de la ofrenda a la Virgen de los Desamparados y eucaristía a las 20:00 horas en la Concatedral Santa María la Redonda. Por la noche también habrá disco-móvil en la carpa de Valbuena.

El domingo 12 de abril comenzará con una degustación de horchata en el recinto del aparcamiento de Valbuena a partir de las 10:00 horas, campeonato de truc y parchís. A las 12:30 se producirá el desfile de Moros y Cristianos desde el recinto del parking de Valbuena hasta la Plaza del Ayuntamiento, para dar paso, a las 13:30 horas, a la “mascletà” en dicha plaza. La jornada continuará con degustación de paella de 14:00 a 16:00 horas, actuaciones musicales por la tarde, degustación de 1.500 litros de Agua de Valencia, para finalizar con la celebración del castillo, a las 21:00 horas en el aparcamiento de Valbuena, y la posterior “Cremá” de las fallas, a las 21:15 horas en dicho lugar.