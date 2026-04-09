La factura de la dana ya representa una inversión de 2,7 millones al día durante año y medio en la Ribera

El Gobierno de España lleva invertidos 2,7 millones al día en la Ribera para la realización de obras de reconstrucción y ayudas a la población afectada tras la dana del 29 de octubre de 2024. La cifra total asciende a 1.441.748.856,88 euros y representa un 17 % del total destinado en la provincia de València, de acuerdo con la actualización de los datos de abril comunicada desde la Delegación de Gobierno de València.

La Ribera Alta ha recibido el 87 % de esta dotación, con 1.257.021.034,76 euros. Algemesí es el municipio donde se concentra la mayor inversión: 526.306.226,16 euros, un 36,5 % del total destinado a la comarca. La partida más grande es la referente al consorcio de compensación de seguros (más de 293 millones de euros). La segunda en importancia es la dedicada a las infraestructuras afectadas: 136,5 millones. De ellos, casi 128 se destinan a la reconstrucción de infraestructuras municipales y 8,1 millones a carreteras. La siguiente partida en presupuesto es la de atención a las personas afectadas (34 millones), con 17,5 millones del Plan Reinicia Auto, 1,5 millones en ayudas a los servicios sociales y algo más de 1 millón en ayudas a la infancia, la adolescencia y la juventud.

El segundo municipio en inversión es l’Alcúdia, con 151.721.444,56 euros invertidos, un 10,4 % del total en la comarca. La partida más grande es también la del consorcio, 71,7 millones. Y la siguiente es la dedicada a la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, 38,4 millones. De ellos, 37,3 son para infraestructuras municipales y poco más de un millón para vías de transporte. La inversión en trabajos relacionados con el ciclo del agua y obras en cauces tiene un peso significativo en este municipio, con 18,4 millones, de los que se destinan casi 14,6 millones a la reconstrucción de infraestructuras y 4,2 millones a obras de emergencia.

La inversión realizada en Alzira es la tercera más importante, con 67,2 millones de euros, a mucha distancia de las dos primeras. En la capital de la Ribera Alta la partida más significativa es la dedicada a las infraestructuras afectadas, casi 24 millones. Casi 21 millones son para infraestructuras municipales y poco más de 3 para calzadas. Las ayudas a la agricultura suponen 11,35 millones, 4,8 para compensaciones de pérdida de renta y 3,5 para reparación de explotaciones y maquinaria.

La Ribera Baixa recibe el 2,2 % del total de la provincia

En la Ribera Baixa, la inversión ha sido menor: 184.727.822,12 euros (un 2,2 % del total en la provincia). La localidad con mayor inversión es Cullera, con 22,6 millones. Allí la partida más elevada es la infraestructuras afectadas, más de 10 millones de euros, de los cuales 8,5 se han dedicado a infraestructuras municipales y poco más de un millón a vías de transporte.

El siguiente municipio es Sollana, donde el Estado ha invertido 17,3 millones. También allí la cuenta más abultada es la de las infraestructuras afectadas (11,7 millones). Un 16 % de la inversión se ha dedicado a las ayudas a la agricultura. Y le siguen Riola, con 15,5 millones de euros (6 millones del consorcio de compensación de seguros) y Polinyà de Xúquer, con casi 12 millones de los cuales se destinan más de dos millones a cada una de las siguientes partidas: consorcio de compensación, infraestructuras afectadas, daños en el ciclo del agua y obras en cauces y ayudas a la agricultura. También Favara recibe ayudas por encima de los diez millones: 11.373.480 euros, con algo más de 9 millones para infraestructuras afectadas.

Las partidas más altas: el consorcio y las infraestructuras

En la Ribera Alta, el cómputo destinado al consorcio de compensación de seguros es la partida más significativa, y representa el 47 % del total de la inversión. La siguiente es la relacionada con las infraestructuras dañadas: con 349,33 millones (un 28 %) del total. El dinero invertido en ayudas a la agricultura supone el 7,6 % del total y el derivado a mejoras del ciclo del agua y las obras en cauces, el 7 %.

En la vecina Ribera Baixa, sin embargo, la cuenta más elevada es la que hace referencia a las infraestructuras afectadas: 57.211.687,91 euros, un 30 % del total. Un 28 % se lo ha llevado el consorcio de compensación de seguros y las ayudas a empresas, trabajadores y autónomos suman 23,6 millones, un 12,7 %, y la atención a las personas afectadas (18,7 millones) representa poco más del 10 % de lo invertido.

La cuenta sigue sumando tras 526 días pasados desde la dana del 29 de octubre y las cantidades continúan aumentando tal como se puede observar en el visor InfoDANA Recuperación habilitado por el Gobierno de España para reflejar los recursos movilizados y la gestión de la reconstrucción en las poblaciones afectadas.