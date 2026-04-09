La Guardia Civil busca a una menor desaparecida en Alginet
T. Juan-Mompó
La Guardia Civil trabaja en la búsqueda de la joven de Alginet Nerea R. M., de 17 años de edad, desde que el pasado 6 de abril la familia diese aviso de su desaparición. Sus padres acudieron en primera instancia a la Policía Local de Alginet para informar de que la menor no había vuelto a casa. Según fuentes de la investigación, los primeros pasos fueron buscarla en el municipio, en el domicilio de su novio, un joven afincado en Alginet. De acuerdo con estas fuentes, parece que la joven podría haber abandonado voluntariamente el domicilio familiar para instalarse con su pareja. Asimismo aseguran que no hay rastro de ellos en el municipio de la Ribera Alta.
De acuerdo con el anuncio realizado por SOS Desaparecidos, Nerea R. M. mide cerca de 1,60 metros de altura, tiene complexión delgada, sus ojos son de color marrón y en estos momentos lleva el pelo teñido de rubio. El mensaje de esta organización se ha difundido por las redes sociales y rápidamente se ha compartido en numerosos grupos de la comarca. La entidad solicita la máxima difusión y la colaboración ciudadana para recoger pistas y datos sobre el paradero de la menor. Recuerdan que toda la información puede ser de gran valor y ponen a disposición de la ciudadanía su teléfono, 868 286 726, y también el correo electrónico Info@sosdesaparecidos.es, donde se puede aportar aquellos datos que se consideren relevantes.
La familia, muy arraigada en el municipio, ya ha recibido el apoyo de sus vecinos y está en contacto directo con los responsables de la búsqueda, así como con el ayuntamiento, que desde el primer momento se ha volcado en su atención. Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda.
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